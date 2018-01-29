“希望越来越多的加拿大游客到中国旅游”

人民网1月28日电（记者吴云）中国驻加拿大大使卢沙野今天在蒙特利尔中加旅游高峰论坛上表示，希望更多的加拿大游客到中国旅游，增加两国人民的相互了解。
他向参加论坛的旅游企业介绍说，中国有着丰富的旅游资源，是拥有5000多年历史的文明古国，有52处世界文化和自然遗产，如气势磅礴的万里长城、独一无二的兵马俑、享誉世界的佛教艺术圣地莫高窟等等。中国政府欢迎加拿大旅游者到中国旅游。中国使馆为加拿大游客办理签证手续也简单，希望更多地加拿大游客到中国旅游，增加两国人民的相互了解。
据统计，2017年1-11月加拿大赴华游客总人数为73.68万人次，同比增长8.7%。加拿大位列我国入境客源市场第十二位。而2017年1-10月中国赴加游客总人数为61万人次，同比增长10.8%，中国是加拿大第三大入境客源市场，仅排在美国和英国之后。
中加旅游高峰论坛由加拿大华人企业家理事会主办，目的是在2018年中加旅游年增加中加双向旅游的人数，促进两国旅游企业的合作。来自中加两国旅游界的40多家企业参加了今年的论坛。
2016年中国政府和加拿大政府将2018年设为“中加旅游年”，同意就促进双向游客往来扩大合作。
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