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带着爱犬去旅行 穿越美国五万公里

2018年01月29日10:11  来源：Mail Online
 

30岁的乔丹·卡哈纳(Jordan Kahana)从洛杉矶开车前往科罗拉多州的路上救助了两只被遗弃的小狗，并带着他们踏上了美国之旅。自2016年12月以来，卡哈纳已近带着他们穿越了五万多公里，游览了美国的35个州、游遍了美国东、西部海岸、参观了12个国家公园、足迹踏遍纽约时代广场和洛杉矶的好莱坞标志等地标。

30岁的卡哈纳和他救助的两只狗——宙斯和塞多娜——站在好莱坞标志前。

卡哈纳在亚利桑那州发现这两只被遗弃的小狗，并救了起来。

照片摄于大峡谷国家公园。

他们仨每晚都睡在卡哈纳的大货车里。照片摄于密苏里大学。

卡哈纳带着小狗参观纽约的时代广场（左图）和布鲁克林（右图）。

卡哈纳和狗狗们在得克萨斯州一处壁画前摆造型。

“三人行”俯瞰洛杉矶。

这两只狗狗一只是德国牧羊犬、一只是边境牧羊犬。

除了美国外，他们还去了加拿大。图中是在不列颠哥伦比亚的翡翠湖旁留影。

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(责编：郭昕璇(实习生)、常红)
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