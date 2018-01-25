“中法创新加速器”：五家法国创新企业深入中国科创腹地

人民网巴黎1月25日电（何蒨） 近日记者获悉，法国商务投资署与法国国家投资银行共同揭晓了入选2018年度“中法创新加速器”的5家创新型企业名单。该项目从2017年10月31日开始招募，经由法中两国众多专家层层筛选，最终选出了5家法国企业，将从3月19日开始在中国进行共计5周的密集加速项目。

入选“中法创新加速器”的5家公司分别为CARFIT、EXAGAN、PLATFORM.SH、QUIVIDI和SIGFOX，这些企业的代表于1月22日至23日在法国国家投资银行位于巴黎的孵化器参加了为期两天的市场拓展训练营，该训练营旨在帮助每家公司准确定位进入中国市场的发展战略。“中法创新加速器”项目面向“法国科创”中的优秀公司，尤其针对那些已经发展趋于成熟、优先考虑拓展中国市场的创新型公司，为这些创新企业提供在中国落地生根的必要条件。根据法国商务投资署统计，加速器平均可为这些公司在华发展加速2年时间。

“中法创新加速器”项目拥有高规格的评审团，由15位来自法中两国科创领域的专业人士组成，包括风险投专家、跨国企业技术高管、已在中国取得成绩的法国企业家等。评审们通过公司产品和服务的创新特点、与中国市场的匹配度、商业模式成熟程度，以及团队在项目中的投入等方面做出甄选。

入选的5家公司此前都已不同程度接触过中国市场。项目启动后，法国商务投资署和法国国家投资银行会从项目初期开始就安排专人负责，并在3个加速阶段中随时跟踪效果，为每一家公司量身定制专属的活动计划。基于专门针对每一家公司进行的市场调查，这些公司可以定位一个或多个最适合自身发展的中国城市：深圳-广州、香港、北京、上海，或是有潜在市场机遇的其他地区。依托法国商务投资署分布在中国7个城市的专业团队，项目得以在中国各大城市顺利开展。

这5家法国公司将来到中国进行共计5周的密集型加速项目，在6个月的时间内，与中国的公司、投资人、合作伙伴等进行频繁交流，为法国公司争取更多发展机会，加强这些企业在新的市场中取得成功的决心。这些法国企业需要投入更多时间赢得合作伙伴和潜在客户的信任，并调整自己的产品与服务以适应中国市场的发展。经验证明，这样的模式更加符合中国的商业文化规律，“中法创新加速器”项目从2017年第一届起就取得了卓越成果。

“中法创新加速器”项目的负责人、法国驻华大使馆商务投资处创新技术服务与航空部门负责人魏雅乐（Thomas Vial）表示：“中国是一个拥有超过15亿消费者的巨大市场，中产阶级激增，他们寻求更好的产品质量和创新产品和服务。法国的创业公司应该将中国列入他们的商业计划，中国不再是低成本世界工厂。在短短的几年时间里，中国已经成为世界上仅次于美国的第二大科技生态系统。伴随产业升级，中国也正在向海外的科创公司敞开大门。”

法国国家投资银行创新业务执行总监保罗-弗朗索瓦·福尔涅（Paul-Fran?ois FOURNIER）表示：“首届加速器所取得的成果证明，入选项目的公司甄选精准，项目提供的服务内容也同样精准，我们更倾向于对中国商业生态系统进行深入探索，它的目标是为正在‘扩大规模’阶段的法国公司提供国际化发展的加速。”

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