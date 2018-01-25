思想与媒介联合 更广泛传播中国智慧

察哈尔学会与CGTN全频道签署战略合作协议

人民网北京1月25日电 （徐祥丽）24日下午，察哈尔·CGTN2018国际传播高端论坛暨察哈尔学会·CGTN全频道战略合作协议签署仪式在北京银帝艺术馆举行。

论坛及签约仪式由央视著名主持人张泽群主持，全国政协外事委员会副主任、察哈尔学会会长韩方明，全国政协外事委员会副主任、国新办原副主任王国庆，外交部原部长助理、中国原常驻联合国副代表沈国放大使，央视外语频道总监江和平等致辞。

韩方明指出，媒体需要智库的思想与观点，智库离不开有影响力的媒体传播来影响公众。智库为政府建言献策，提供解决问题的药方。

王国庆在致辞中指出，伴随着中国日益走近世界舞台的中心，中国影响力变得更加重要，国际角色也更加积极进取。世界更期待看到中国的成就，听到中国的声音。基于“一带一路”倡议和“人类命运共同体”理念，中国正在塑造更加公平、公正、包容的全球传播新秩序，智库与媒体彼此互补，有助于更广泛传播中国智慧。

央视外语频道总监江和平表示，目前国际环境和传媒环境都发生了重大变化，文化传播应因势利导，适应新的形势和变化。江和平认为，“有人的地方就有舆论场”，媒体应顺应新时代的主要矛盾，更好满足用户需求，从而更有效地讲好中国故事。

沈国放大使在会议上指出，讲好中国故事要有四个要素。首先需要对自己的国家形象和国际地位有一个清楚的定位。同时也要看到中国发展中存在的问题、矛盾和差距，不能盲目乐观。其次，通过增强国家软实力来树立自己的国际形象。他还在会议上指出，要以相关国家能够接受的语言来传播中国故事。要实事求是进行分析、调研，要研究对方文化传统、意识形态以及沟通方式，以便于读者接受。最后，他表示，我们需要不断完善交流沟通手段、跟上时代步伐、铺垫舆论话语权。

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