中国文化走进苏丹维和友军营地

当地时间1月21日，中国第14批赴苏丹达尔富尔维和工兵分队部分官兵应邀走进巴基斯坦三级医院，表演中华传统文艺节目，交流两国民族文化，共叙中巴美好友谊。

据悉，近日联非达团超级营地巴基斯坦三级医院为欢迎北战区司令官胡赛因准将走访慰问，专程组织招待宴会和文艺晚会，并邀请中国工兵选派节目参加文艺交流。

中国葫芦丝独奏。新华网发

晚会期间，中国工兵派出的11名演员，分别表演了双节棍、拳术等中华武术，用民族乐器葫芦丝演奏了《月光下的凤尾竹》。应巴方请求，晚会全程有专业人员进行录音、录像。

刚柔并济的武术表演、悠扬婉转的葫芦丝演奏，既传播了中国文化的底蕴内涵，也展现了中国军人的英姿风采，赢得了台下观众的热烈掌声，掀起了晚会的阵阵高潮。

晚会结束后，巴基斯坦军士长纳伊姆评价道，“中巴是多年的好朋友，中国人都是友好的人。这次中国表演的节目非常精彩。中国的武术和葫芦丝都很好！”

纳伊姆表示，希望以后能有更多的机会加强交流，学习了解中国文化。

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