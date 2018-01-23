中国国际进口博览会法国路演成功举行

人民网巴黎1月23日电（何蒨） 昨日，中国国际进口博览会法国路演在巴黎洲际大酒店举行，路演活动由中国驻法大使馆经济商务处主办，由巴黎大区工商会企业服务和国际发展部部长戴柯奈女士主持。中国驻法国大使馆关键公使、法国国民议会议员陈文雄在活动中分别致辞，中法外交及经济界代表济济一堂，对此次进口博览会表达了高度的关注与兴趣，更有法国企业率先与博览会签下合约。

关键公使在致辞中指出，中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛、“一带一路”国际合作高峰论坛、二十国集团领导人峰会等多个重大场合阐述了中国关于经济全球化的立场，向国际社会表明中国经济支持全球化的决心，即将在2018年11月5日至10举办的首届中国国际进口博览会就是中国支持经济全球化主张的实际行动。此外，关键公使也强调，作为发展中国家，中国举办以进口为专题的博览会，旨在为世界各国扩大对华出口提供新的机遇，也为各国彼此之间开展国际贸易、分享合作商机搭建了平台。

法国国民议会议员、中法友好小组主席陈文雄在发言中表示，法国总统马克龙刚刚结束访华，这是加强中法经济合作的良好时机。同时，他也表达了对中国市场开放程度的深刻印象，例如中国对法国牛肉的进口，这说明中国政开放市场的坚定决心。陈文雄鼓励各个领域的法国企业积极走向中国市场。

推荐会现场播放了博览会介绍片，中国商务部欧洲司副司长翟谦对博览会总体情况进行了介绍，并强调中方将积极做好法国企业赴华参展工作，促进两国经贸往来更加平衡发展，为拥有法国特色的优势产品对华出口创造更为便利的平台。

本次推介会吸引了超过200余名法国企业界代表参与，中国国际进口博览会招展处负责人高志强表示，多家法国企业已明确参展意愿。根据法国大使馆经济商务处的统计，法国企业Le Saffre、Ma France、JIA Le Boucq和La Mere Poulard已分别签约展厅面积100平米、500平米、100平米及18平米。

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