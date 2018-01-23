东京积雪达23厘米 大雪拥堵8小时去不了厕所

茨城县积雪。孙璐 摄

人民网东京1月23日电（许永新）22日，日本关东平原地区普降大雪，23日早上，各地积雪平均超过20厘米。

据日本气象厅消息，从22日下午开始，关东地区平原地带及东北地区太平洋一侧雪势增强，当天晚上10点左右，东京中心城区的积雪达23厘米左右，这是继2014年2月以来第一次超过20厘米。

据NHK电视台报道，23日早上，各地降雪已经停止，但各地仍有积雪，截至到上午8时的统计，福岛市积雪25厘米，宇都宫市与前桥市24厘米，东京中心城区21厘米，仙台市18厘米，水户市17厘米，埼玉县熊谷市16厘米，横滨市15厘米。

这次降雪给交通带来了严重影响，一些高速公路封闭，一些地段出现拥堵。据日本电视台报道，22日下午7点左右，位于首都高速中央环状线全长为18.2公里的山手隧道内出现严重拥堵，据一位遭遇拥堵的人介绍说，隧道里一小时只能行进几百米，也去不了厕所，有的人下车走向紧急出口，还有的人把车扔下不管。据一位乘客介绍说，没吃的也没喝的，8个小时去不了厕所。

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