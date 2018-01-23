“亲情中华”巴塞罗那感动落幕

“亲情中华”艺术团团长刘奇。孙立极 摄

人民网巴塞罗那1月22日电 （记者孙立极）当地时间1月21日晚，巴塞罗那Forum会展中心，在全场合唱《我的祖国》歌声中，“亲情中华·欢聚巴塞罗那”文艺晚会感动落幕。

艺术团团长、中国侨联文化交流部部长刘奇介绍，这是第六次来到巴塞罗那。此前巴塞罗那观众热情的鼓励给“亲情中华”艺术团带来力量和鼓舞。相信这一次也会为侨胞带来一个难忘的夜晚，慰解侨胞们的乡愁。

“亲情中华·欢聚巴塞罗那”文艺晚会也是巴塞罗那侨界春节庆祝活动之一。现场除了中国旅巴侨胞，西班牙中央政府代表，加泰罗尼亚社会主义者党主席、莱里达市长等不少巴塞罗那政要也到场观看。晚会由巴塞罗那两所中文学校的学生表演开场舞，孩子们手捧大红中国结俏丽登场，浓浓年味扑面而来。

中国驻巴塞罗那总领事林楠致辞时表示，随着中西交往不断加深，春节日益为西班牙民众了解和喜爱。“亲情中华”晚会是中国侨联为加（即加泰罗尼亚）区侨胞和西班牙友人带来的新春贺礼，相信广大侨胞一定能够感受到来自祖国的温暖，西班牙友人也将欣赏到一场中华文化的盛宴。

作为承办方，中西贸易促进会会长陈永义代表23个侨团致辞。他说，“亲情中华”艺术团不远万里来到巴塞罗那带来一场文化盛宴，既是祖国母亲新春佳节之际给予我们的亲情问候，也是海内外华人华侨共谱华章的伟大成果。

随后，来自中国杂技团、国防大学军事文化学院、海军政治部文工团等单位的艺术家们先后登台。沈利演唱《好运来》、张原铭演唱《舒心的日子》、李欣忆演唱《在希望的田野上》，节奏欢快明亮，洋溢节日喜庆。孙云岗表演的管乐串吹《华夏同心曲》，袁媛演唱的黄梅戏选段，熟悉的旋律获得不少侨胞共鸣。

来自的中国杂技团的年轻演员们将柔美与力量完美结合，肩上芭蕾《邀月弄影》、男女柔术《痴梦凝相思》，以及取自敦煌飞天创意的《墩之灵》，展现超强柔韧性的《青狸》，动作高难，舞姿优美。将传统杂技“顶碗”重新包装的《腾?韵》不出所料又一次成为晚会的高潮，顶碗的女演员在顶举、腾跃后，依然将碗牢牢地控制在脚掌中，全场一片掌声、叫好声。梁召今压轴演唱了《共和国之恋》《今夜无人入睡》，醇厚男高音令观众沉醉。

最后，所有演员回场谢幕，巴塞罗那侨领上台合影。不知谁提议，台上台下齐唱《我的祖国》。饱含深情的歌声回荡在3000多人的会场，为晚会画下句点。

据介绍，此次“亲情中华”欧洲巡演艺术团1月20日抵达巴塞罗那，当晚23个侨团为艺术团举办了招待晚宴。艺术团22日将赴都灵、威尼斯、博洛尼亚、罗马等地演出，2月1日返回北京。

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