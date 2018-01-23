哈电国际承建蒙古国额尔登特热电厂扩建项目竣工

剪彩仪式活动现场。杨涛 摄

人民网额尔敦特1月22日电（记者 杨涛）中国哈尔滨电气国际工程有限责任公司承建的蒙古国额尔登特热电厂扩建项目竣工典礼今天举行，该项目的顺利完成，使额尔登特热电厂实现了“用电大户”向“产电大户”的历史性转变，在电力产能上跃居全国第三位，进一步完善了蒙古国的电力系统，丰富了中蒙两国在“一带一路”倡议框架内能源合作的内容。

哈电国际是中国国内规模最大的电力设备制造和电站建设国有企业之一，蒙古国额尔登特热电厂4×12MW汽轮发电机组扩建项目是哈电国际在蒙古国实施的第一个火电EPC项目。项目工作范围包括新建2台12MW双抽凝汽式和2台12MW凝汽式汽轮发电机组及配套设施，与现有锅炉配套进行发电和供热，项目的设计、采购、土建、安装、调试等，完全采用“中国设计、中国制造、中国建造”，有近30家国内一流的设计单位、设备制造企业、施工建设企业和调试单位参与。该项目以成熟的技术和上乘的质量获得了2017年蒙古国工商会颁发的优质项目奖。

哈电国际曲爱民总经理表示，额尔登特热电厂扩建项目胜利竣工，保障了蒙古国北部地区充足的电力供应，为蒙古国的电力发展起到了积极的作用，有力地促进了中蒙两国在能源电力领域的合作。

中国驻蒙古国使馆李雁军参赞表示，2014年习近平主席成功访问蒙古国，将中蒙关系提升为全面战略伙伴关系，两国就矿产资源开发、基础设施建设、金融合作“三位一体、统筹推进”达成重要共识，中蒙各领域务实合作不断深化，企业间合作交流稳步推进。中共十九大胜利召开，确定了习近平新时代中国特色社会主义思想，为中蒙关系迈上新台阶指明了前进方向，两国各领域务实合作将迎来更加广泛的合作机遇。中方将继续秉承“亲诚惠容”的外交理念，向蒙方提供更多力所能及的帮助和支持，不断拓展和深化两国互利务实合作，推动中蒙友好关系向前发展。

蒙古国家大呼拉尔委员、能源部部长达瓦苏伦以及多名国家大呼拉尔委员、地方政府官员、中方参与单位代表、企业代表和职工近150人出席了竣工剪彩和机组启动仪式。

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