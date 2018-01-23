日本经济学家：日本经济将保持空前复苏势头 

人民网东京1月22日电 （滕雪）22日下午，由日本瑞穗银行主办、在日中国企业协会及全日本中国企业联合会为后援的“2018年世界经济金融报告会”在瑞穗银行东京总部举办。报告会包括题为“2018年世界经济和日本经济展望”及“中国经济步入新时代”两场专题报告。中国驻日使馆经济商务公使宋耀明、在日中国企业协会会长王家驯以及各在日中企代表出席听取报告，并就日本经济发展现状、中国改革开放发展趋势以及人民币国际化的新动力等课题进行了探讨和展望。

中国驻日使馆经济商务公使宋耀明首先对中国及日本的经济发展现状进行了简要总结。他指出， 据最新数据显示，2017年访日中国大陆游客数量达到735万人次，连续3年排在访日外国游客数首位。整体外国游客在日消费共计4.4万亿日元，而中国大陆游客的消费总额达到1.7万亿日元，对拉动日本经济复苏作出了重要贡献。期待中日两国继续加强经贸及多层面的友好合作，推动中日经贸交流不断取得新成果，促进两国关系长期稳定健康发展。

瑞穗综合研究所市场调查部部长长谷川克之主持了题为“2018年世界经济和日本经济展望”的专题报告，从全球范围内分析了当前的经济形势。报告指出，得益于低通胀与宽松金融环境、第四次工业革命相关新需求扩大等因素的积极作用，当前全球经济呈现共同增长的趋势。其中，中国经济的稳健发展是实现增长的重要推动力量，推测中国对全球经济周期的影响程度或已超过美国。而在外国访日游客递增、东京奥运会即将举办等向好趋势的带动下，日本经济也进入了空前的复苏格局，并将持续这一势头。

工银国际证券研究有限公司首席经济学家程实主持了题为“中国经济步入新时代”的报告，针对“十三五”的新发展主题、改革开放的新纵深等方面分析中国经济发展趋势。报告中预估，2018年中国经济的增长重心将呈现三种态势：从需求侧转向供给侧，供给侧改革的政策红利有望逐次释放；从要素驱动转向创新驱动，中产崛起和消费升级支撑的新经济将成为增长新引擎；从总量增速转向民生福利，经济增长效果将更侧重民生短板、促进分配公平和提升社会保障。

据瑞穗银行中国业务促进部部长广濑俊介绍，当天有超过64家在日中资企业及机构、银行界人士约110人参会听取报告，与会人士针对中国及日本经济发展前景进行了交流。

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