中国驻哈使馆举办“今日中国暨国防和军队建设发展成就图片展”

中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖在开幕式上致辞。本网记者 周翰博 摄

人民网阿斯塔纳1月19日电（记者周翰博）19日，由中国驻哈萨克斯坦使馆主办的“今日中国暨国防和军队建设发展成就图片展”，在哈首都阿斯塔纳的武装力量军事历史博物馆开幕。中国驻哈大使张汉晖、哈国防部副部长穆赫塔罗夫中将出席开幕式。哈国防部直属武备学校少年学员、驻哈武官团等各界友好人士240余人出席开幕式并观展。

张汉晖大使在致辞中表示，过去五年，在以习近平同志为核心的党中央领导下，全体中国人民创造了一个又一个辉煌。2017年中国GDP增速达到6.9%，经济规模首超80万亿元人民币大关。在党中央、中央军委和习主席坚强领导下，中国军队正在进行前所未有的改革，人民军队的组织形态正在由数量规模型向质量效能型转变。未来，中国将继续奉行防御性的国防政策，中国军力的发展将进一步巩固和充实世界和平力量，中国军队将永远做世界和平的建设者和全球发展的贡献者。

穆赫塔罗夫表示，远亲不如近邻，中哈是好邻居、好伙伴。两国元首保持着非常亲密的友谊，为推动各领域交流注入了强大动力。两军在团组互访、竞赛比武等领域成果丰硕，在上合组织框架下合作密切。此次图片展为哈民众深入了解中国，特别是中国的国防和军队发展情况，提供了新的平台和窗口。

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