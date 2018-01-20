组图：“点亮哥本哈根”预热活动火热开展

人民网赫尔辛基1月20日电 （李玫忆）哥本哈根消息：1月17日，丹麦哥本哈根市步行街热闹非凡，洋溢着浓郁的中国春节喜庆气氛，“点亮哥本哈根”预热活动在这里红火开展。200余盏来自中国的彩灯装点并照亮了哥本哈根市最繁华的商业街，步行街上的主要商铺被中国灯笼装饰一新，来自丹麦华人社区的舞狮队在步行街最热闹的高桥广场为行人献上了精彩的表演，六只由志愿者装扮的大熊猫在步行街及其主要商铺为当地民众分发了中国福字红包等中国传统春节礼物。活动吸引了很多民众驻足参加，现场的民众表示很开心能在黑暗的冬日看到设计别致新颖的中国彩灯，通过这个活动他们感受到了热烈的节日气氛。

“点亮根本哈根”活动由中国驻丹麦大使馆、哥本哈根城市中心、哥本哈根旅游局联合主办，活动将于1月20日正式启动。

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