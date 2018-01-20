独家：大熊猫“金宝宝”“华豹”旅居芬兰纪实 第一晚睡得很香

人民网赫尔辛基1月20日电 （李玫忆 张蕾）当地时间本月18日上午10时许，运载着“金宝宝”和“华豹”两只大熊猫的专机经过九个半个小时的飞行降落在芬兰首都赫尔辛基万塔国际机场。芬兰艾赫泰里市市长雅尔莫.皮尔尼麦基先生说，此时此刻他是全世界最开心的市长。

四千余名芬兰民众参与为大熊猫征集名字的活动于今年1月初揭晓结果，得票最多的Lumi和Pyry两个名字。Lumi是女孩的名字，是落在地上的白雪，Pyry是男孩的名字，是在空中纷飞的大雪。雅尔莫市长家的四个孩子碰巧有一个孩子叫Lumi，一个男孩叫Pyry。”我事先完全不知道。大熊猫Lumi和Pyry来到芬兰，今天的天气也正好跟他们的名字一样，一切都再完美不过”。

运载着大熊猫的车队抵达艾赫泰里市中心广场时已是当地时间傍晚6时许。仅有6000居民的艾赫泰里沸腾了，3000多居民已经在风雪中等候多时。现场除了有演讲和乐队表演之外，当地居民还在广场边做了一座熊猫雪雕。最开心的当然是小朋友们。来自艾赫泰里的芬兰议会议员，同时也是艾赫泰里动物园有限公司董事会主席的米高·萨沃拉先生说，这么多居民同时在集市广场上参加活动，这在艾赫泰里的历史上前所未有。

晚上8点30分，艾赫泰里市为大熊猫举行的欢迎晚宴正式开始。艾赫泰里市议会的全体议员受邀出席晚宴，庆祝他们三年前做出的让大熊猫落户艾赫泰里的决定。市议会的议长先生自豪地告诉人民网记者：“当时全体议员都投了赞成票”。

来自中国国家林业局的马广仁总工程师在欢迎晚宴上幽默地说“金宝宝”和“华豹”到达芬兰后可能会遇到三个问题: 一是需要倒时差，二是很可能营养过剩，三是会遇到语言障碍。被尊称为“熊猫妈妈”的芬兰农林部常务秘书胡苏-卡里奥女士也有同样的担心。她告诉人民网记者，从赫尔辛基到艾赫泰里这一路她都在猜金宝宝和华豹会在想什么，不知道他们到了新家吃住是否习惯，什么时候能开始听懂芬兰语。不过她说大熊猫是非常聪明的动物，语言障碍对他们来说不是问题。她只想守候在还在隔离期的“金宝宝”和“华豹”身边，陪伴他们度过在芬兰的第一个夜晚，因为她听说“金宝宝”个是敏感的小姑娘。

艾赫泰里动物园负责大熊猫的兽医赫妮·尼尼麦基与两只大熊猫同机抵达芬兰，她在接受人民网记者采访时说：两只大熊猫在昨天9个多小时的飞行中表现极好。“金宝宝”只是一开始的时候有些烦躁不安，但很快就平静下来。“华豹”有大一半的时间在睡觉，醒着的时候一直在吃竹子。来到艾赫泰里动物园后的第一个夜晚，两只大熊猫也极为放松平静。“我和饲养员昨夜就睡了两个小时，每次我们去看他们的时候，他们俩都在呼呼大睡。” 尼尼麦基还告诉记者，除了竹子以外，艾赫泰里动物园还会严格按照中国大熊猫保护研究中心提供的配方，为“金宝宝”和“华豹”制作窝窝头，保证他们的营养均衡摄入。在“金宝宝”和“华豹”来芬兰之前，尼尼麦基兽医就已经和饲养员安娜.帕尔姆罗斯去中国四川的大熊猫基地接受了为期数周的培训，和两只熊猫宝宝建立感情。“金宝宝和华豹应该还听不懂芬兰语，不过他们已经能够辨认出我的安娜的声音”，尼尼麦基笑着告诉记者。两只大熊猫在中国四川的负责兽医和饲养员也随同它们一起到达芬兰并在这里停留两个月后再离开，保证大熊猫的中芬饲养团队人员的顺利交接。

对于公众最关心的芬兰的气候对大熊猫而言会不会太冷这个问题，艾赫泰里动物园的大熊猫专家尤卡·沙罗教授表示完全不用担心。大熊猫落户的艾赫泰里地区的气候条件与大熊猫在中国四川山区的自然栖息地极为相似，雪是大熊猫熟悉的自然元素。因此，艾赫泰里动物园推出的向公众宣传大熊猫工作的品牌概念正是Snow Panda -- “雪熊猫”。 他还说芬兰不产竹子，艾赫泰里动物园将每周根据实际需要从荷兰为大熊猫运送新鲜竹子，同时也在艾赫泰里当地试种耐寒的竹子品种，保障大熊猫的食品供应。为了防止冬季大熊猫因为芬兰的日照时间太少而抑郁，艾赫泰里动物园的熊猫馆还安装了电脑控制的人造太阳光照系统，保证场馆内的光照量和光照强度一致与大熊猫的自然栖息地完全一致。沙罗教授还透露，艾赫泰里动物园已经和中国大熊猫保护研究中心达成协议，大熊猫到达芬兰之后，中芬双方将共同开展的第一个科研课题就是光照护理对大熊猫繁殖的促进作用。

根据芬兰的有关规定，大熊猫到达芬兰必须经过30天的隔离期之后才能对公众开放，届时正好是中国的农历新春佳节。

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