东京召开中国研究沙龙  日本对中国理工类信息需求上涨

人民网东京1月19日电（许永新）19日，日本科学振兴机构（JST）中国综合研究交流中心举办了第26届中国研究沙龙，以“提供科技信息的现状及课题”为主题进行了研讨。此次沙龙由科学振兴机构与中国知网（CNKI）共同主办，会上介绍了迅速崛起的中国科技实力以及支撑科研的信息服务最前沿。

同方知网（北京）技术有限公司亚洲分公司日本大区经理刘蓉、日本学术振兴会特别研究员木村麻衣子、科学振兴机构知识基础信息部研究成果信息小组调查员中岛律子、科学技术振兴机构中国综合研究交流中心研究员石川晶分别以“支撑全面中国研究与科技创新的知识服务”、“有关包含中国在内的图书信息数据标记研究”、“关于日本科学振兴机构信息服务的现状”、“有关中国综合研究交流中心所做的中国信息服务工作”为题作了报告。

会后，同方知网（北京）技术有限公司亚洲分公司总经理王宁接受了人民网记者的专访。她首先介绍说，知网公司从1996年创办之后，开始开拓海外市场。其中，日本是知网重要的市场，日本大区占到亚洲分公司三分之一的份额。目前知网亚洲分公司在日本已经有120家机构用户，大部分为高校，还有企业、研究所、政府机构等。

王宁表示，最近海外的中国研究出现了新变化，以前日本研究中国主要集中在文史哲领域，但最近包括日本在内的世界各国对中国的研究逐步扩展到其他领域中。虽然从需求量来看，文学、考古、中文教育等仍是最大的领域，但近几年这些领域的增长量却比不上医学、图书馆情报学、中国建筑等理工科。

王宁在提到今后的课题时表示，做文史哲研究的人可能比较容易理解中文，但对理工科的研究人员来说难度可能较大，我们正在考虑是不是制作日文界面等，以更好地帮助他们进行中国研究。

王宁最后表示，今后要加强与日本学者的合作，努力提供更多他们想要的学术资源。

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