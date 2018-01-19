“熊猫妈妈”：大熊猫的到来是我终身难忘的时刻

自2015年开始，芬兰农林部的常务秘书雅娜·胡苏-卡里奥女士就致力于推动中芬大熊猫的合作研究，因此被亲切地称为“熊猫妈妈”。在接受本网记者专访时，她说：“我们现在既有来自天上的雪，又有来自中国的雪宝宝，这是中芬友好的象征。”

卡里奥女士去过中国3次，也到过四川熊猫基地，之前就见过大熊猫。谈到今天大熊猫抵芬，她很激动：“每个人的一生当中，有很多事情都是终身难忘的，无论作为林业部的国务秘书，还是曾有过兽医从业经验的我来说，今天大熊猫的到来，都是终生难忘的一刻。”

采访中，卡里奥女士提到了芬兰在此次合作研究中的优势：“芬兰对棕熊的生物学研究和高水平的兽医学研究享誉世界，艾赫泰里动物园在保护濒危动物领域做出的成绩为该动物园赢得了良好的国际声誉。这些都将为艾赫泰里动物园饲养大熊猫提供有力的技术支持。芬兰的气候条件与大熊猫在中国邛崃山区栖息地的气候条件极为相似，白雪是大熊猫熟悉的自然元素。艾赫泰里动物园与大熊猫自然栖息地相似的居住条件将有助于大熊猫在艾赫泰里繁衍后代。我们确信大熊猫到达艾赫泰里后，会进入一个美好的新家，而且是在中国境外最好的。”

据悉，此次和大熊猫同机抵芬的还有除了艾赫泰里动物园的一名熊猫饲养员和一名兽医外，还有一名中国兽医和一名熊猫饲养员。“飞行很顺利，因为熟悉的人的存在，使熊猫一直保持冷静。旅途中，大熊猫的食物包括竹子、胡萝卜、苹果和熊猫蛋糕。”芬兰熊猫饲养员安娜在接受记者采访时说，“大熊猫在艾赫泰里的房间里已经放了新鲜的竹子，方便他们的适应。在开始的几天里，我们将密切关注熊猫的行为和食欲，来自中国的饲养员和兽医会在艾赫泰里动物园陪同大熊猫生活一个月，以便它们适应那里的环境。他们将指导我们芬兰人在所有与熊猫有关的事情，并确保我们有足够的专业知识来照顾熊猫。”

傍晚，艾赫泰里中心广场举办了大熊猫的欢迎仪式，尽管只能在大屏幕上看见大熊猫，但当地三分之一的市民——近2000多名，都聚集到了广场，准备一睹芳容。据悉，2月17日星期六，是艾赫泰里熊猫馆首个开放日，届时公众将可以第一次欣赏到可爱的大熊猫。芬兰农林部国务秘书卡里奥女士说：“她相信大熊猫很快就能听懂芬兰语，因为它们很聪明。并且很多的爱上艾赫泰里，爱上芬兰。”（李玫忆 张蕾）

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