陈立大使：大熊猫抵芬体现中芬两国关系的成熟和互信

人民网赫尔辛基1月18日电 （记者 李玫忆 特约记者 张蕾）当地时间1月18日，芬兰农业部在赫尔辛基万塔机场举办新闻发布会，欢迎来自中国的大熊猫“金宝宝”和”华豹”乘坐的专机从中国成都顺利抵达芬兰。参加发布会的有中国驻芬兰大使陈立 、芬兰农林部部长亚里.莱佩、农林部常务秘书雅娜.胡苏-卡里奥女士以及芬中媒体记者等数十人参加了新闻发布会。

亚里.莱佩部长在发布会上致辞说：“芬兰各部门齐心协力，为大熊猫来芬兰提供了保障。我相信是中芬两国之间良好的双边关系和相互的信任，使得大熊猫到芬兰成为可能。2017年在芬兰独立百年纪念的日子里，中芬两国元首亲自见证了大熊猫友好合作谅解备忘录的签字仪式。在这样的日子里，这是我们获得的最好的礼物，我们要感谢中国。我想今后我们将看到很多在雪地里嬉戏玩耍的大熊猫的图片。艾赫泰里动物园的熊猫馆是在中国以外的最好的熊猫馆，也是熊猫在海外最好的家园。”

陈立大使致辞时，幽默的称大熊猫是他的“同事”，大熊猫的到来，使“芬兰成为世界上为数极少的中国派遣了三位大使的国家。”陈大使说：“中芬合作研究大熊猫的项目从提出到落实只用了短短的3年时间，充分体现了中芬两国的关系的成熟度和互信度。去年习主席访问芬兰期间同意两国共同进行大熊猫合作研究，是给芬兰独立百年庆典最好的贺礼，也充分表达了中国人民对芬兰人民的友好情谊”。对于两只大熊猫的芬兰名字Lumi（卢米）和Pyry （皮吕）（中文意思分别是“雪”和“大雪纷飞”），他说不知道芬兰语中有没有一个词表示小雪的意思，有的话“希望中芬大熊猫合作研究尽快取得成果，明年这个名字就可以用得上。”

大熊猫抵芬的背后是中芬两国良好的双边关系以及芬兰农林部和中国国家林业局之间多年来富有成效的林业合作。两国政府高度重视并积极推动大熊猫的保护研究合作项目，中国野生动物保护协会和芬兰艾赫泰里动物园是此项合作项目的具体执行机构，芬兰自然资源中心和多所大学则将作为技术支持机构参与合作。

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