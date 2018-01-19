芬兰百年最好的礼物——中国大熊猫抵达芬兰

人民网赫尔辛基1月18日电 （记者 李玫忆 特约记者 张蕾）当地时间1月18日10：20，来自中国的大熊猫“金宝宝”和”华豹”乘坐的专机顺利抵达芬兰首都赫尔辛基万塔机场。此次大熊猫抵芬，是2017年4月初中国国家主席习近平对芬兰进行国事访问期间签署的合作备忘录的合作研究项目之一。两只大熊猫将在芬兰艾赫泰里公园，开始它们为期15年的旅芬生活。

根据票选结果，大熊猫“金宝宝”和”华豹”有了可爱的芬兰名字，雌性大熊猫“金宝宝”叫做Lumi（卢米），雄性大熊猫“华豹“取名Pyry "皮吕”。两个名字的中文意思分别是“雪”和“大雪纷飞”，而恰恰这两只可爱的大熊猫从成都启程的那一刻起，迟迟未降雪的芬兰首都赫尔辛基迎来了今冬第一场大雪。芬兰农林部的常务秘书雅娜.胡苏-卡里奥女士在接受本网记者专访时说：“我们现在既有来自天上的雪，又有来自中国的雪宝宝，这是中芬友好的象征。” “大熊猫是芬兰独立百年纪念收到的最好的礼物”，也标志着芬兰将成为世界上为数不多的与中国开展大熊猫保护研究合作的国家之一。

漫天的飞雪也阻挡不住当地民众欢迎大熊猫的热情。为了迎接这两位熊猫宝宝，赫尔辛基机场早早地做好了准备，机场工作人员一大早就开始清理飞机降落的专用跑道，停机坪边上竖起了巨大的幕布，分别用芬兰语和中文写着“欢迎金宝宝华豹来芬兰”，距离欢迎幕布十多米远处拉起了警戒线，飞机降落一小时前就有来自芬兰和中国的媒体记者开始在警戒线外占据最好的机位等候，芬兰晚间新闻报，芬兰国家电视台开通了直播频道，专程报道大熊猫抵达芬兰的热闹场景。

飞机降落5分钟后舱门打开，10分钟后，来自芬兰海关的4名工作人员也带着摄像设备乘车而至。近一刻钟的登机检查后离去，据说他们给两个大熊猫做了检测检疫，还要检查相关的文件。除此之外，连续乘坐了9个多小时飞机的熊猫宝宝还要少量饮水，而此时，等候在警戒线外的记者已经冻得直跺脚，摇晃着，但仍然热议着两个可爱的宝宝。

距离飞机落地近1个小时后，两个大熊猫专用的转运箱从飞机机舱移出，转运箱的两侧是透明玻璃的，一个箱里一只大熊猫，一只坐在里面，享受着自己的美食——从家乡带来的青翠的竹子，另一只则懒懒地趴着，身下是几根绿色的竹干。转运车从等候在一边的记者面前慢慢驶过，停在了另一侧，工作人员拿起有熊猫画面的隔板挡上了玻璃一侧的箱体后，转运箱被放入运送公司的大型厢式货车，运往它们的新家——芬兰艾赫泰里动物园。芬兰农林部长亚里.莱佩先生在新闻发布会上说，他相信，赫泰里动物园是熊猫在中国以外的地区最好的家。

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