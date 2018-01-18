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可爱的红松鼠和小猫成为密不可分的好朋友

2018年01月18日16:13  来源：Mail Online
 

红松鼠Tin-Tin 和小猫Tiger成为了好朋友。

这是一幕只能从迪斯尼电影中可以看到的场景，两只可爱的动物触发了最不可能的友谊。

一只名叫Tin-Tin 的红松鼠和一只叫做 Tiger的13岁小猫，成为了密不可分的好朋友。

当红松鼠Tin-Tin一个月大时从一棵高树上掉了下来，受了伤。

红松鼠的妈妈从树上下来，检查了它的伤势，似乎认为它是无法被救活了，便不得不离开了。

于是主人Dean Andersen把Tin-Tin救下并带回家照顾，小松鼠恢复了健康，还与家里的小猫成为了好朋友。

小猫Tiger总是不离开Tin-Tin身边，它为小松鼠赶走了老鹰、猫，甚至是大型的狗！不管狗体型大小，Tiger都会坚定自己的立场来保护它的朋友。

主人说：“它们很喜欢在外面锻炼，而且最喜欢的就是散步和爬树。”（编译：燕勐）

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(责编：燕勐、常红)
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