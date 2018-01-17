古特雷斯宣布今年重点工作 对中国充满期待

古特雷斯宣布今年重点工作。李秉新 摄



人民网联合国1月16日电 （记者李秉新）联合国秘书长古特雷斯今天向联合国大会非正式会议提交了他2018年工作重点。古特雷斯重点提及气候变化问题、朝鲜半岛问题、中东冲突以及缅甸罗兴亚难民等问题，显示出世界范围内冲突正在加剧，新的危机正在出现，全球都在为二战后最危险的核战风险担忧，而且气候变化发展速度比人类应对措施来得更快。

他强调，一些地方不平等现象正在加剧，人权遭到践踏，民族主义、种族主义和各种仇恨语言正在抬头。他呼吁国际社会团结一致有效应对各种危机，以前所未有的勇气和力量把世界拉回到正轨，让世界人民共享美好未来。

古特雷斯高度评价我国在气候变化问题上的承诺，称中国作用不可替代。他还赞赏我国提出的新型大国关系理论，称这有效避免了“修昔底德陷阱”,规避了大国之间的冲突，是对世界和平的巨大贡献。（完）

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