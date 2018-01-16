“像在做梦”23岁酒吧员工夺得2018年日本小姐大赛冠军

人民网东京1月16日电（许永新）15日，2018日本小姐大赛总决赛在东京举行，在一家酒吧工作的市桥礼衣（23岁）荣获冠军。她在发表获奖感言时表示，简直像在做梦，没有真实感，能够成为冠军感到非常幸福与激动。

市桥礼衣今年23岁，出生于爱知县名古屋市，学过12年舞蹈，曾代表日本在70多个国家参与的世界性舞蹈比赛中夺冠，还给“DREAMS COME TRUE（美梦成真）”及“东方神起”做过伴舞。

市桥礼衣的人生并非一帆风顺，她在去年参加工作后，并没有放弃自己的理想，而是报名参加了“环球小姐”大赛，但仅获得爱知县赛区第3名。她感觉自己还有潜力，便参加了同年在石川县赛区举行的“环球小姐”大赛，结果获得第2名。

她在接受记者采访时表示，距离成功仅一步之遥，不知道自己究竟在什么地方做的不够，感到非常苦恼与焦急。感觉像是天上的云彩，似乎够得着却够不到，几次都想放弃了，但却始终放不下，想再进行一次挑战，因此参加了日本小姐大赛。她想告诉大家，只要不放弃，就什么都有可能。

此外，“水之天使小姐”获得者为鹿儿岛县出生的浦底里沙（21岁）；“绿之女神小姐”获得者为和歌山县出生的竹川智世（20岁）；“海之日小姐”获得者为东京都出生的山田丽美（20岁）；“和服小姐”获得者为埼玉县出生的冈部七子（18岁）；亚军获得者为大阪府出生的霜野莉莎（19岁）。

据了解，本次小姐大赛为第50届，共有2803人报名，2017年7月至9月期间，分别在东日本、东海、西日本、九州四个地区举办预选赛，最终选拔出14名选手参加了总决赛。

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