“春晖杯”创新创业大赛经验交流活动在悉尼举行

人民网悉尼1月14日电 中国驻悉尼总领馆教育组13日举行“春晖杯”创新创业大赛经验交流活动，为留学生提供创新创业的交流平台，总结2017年“春晖杯”入围选手的经验并启动2018年大赛。中国创业留学生代表、大赛参赛者、教育界代表等约四十余人出席了活动。

中国驻悉尼总领馆教育参赞牛文起在致辞中表示，党的十九大开启了建设社会主义强国的新的伟大征程。习近平总书记给莫斯科大学中国留学生的回信，向广大留学生发出了新的召唤。希望大家不要辜负这个伟大的时代，把个人的发展和国家的发展、个人的梦想和实现中华民族伟大复兴的中国梦紧密结合起来，做新时代创新创业的弄潮儿，取得更大的成绩。

澳大利亚中国青年创新创业学会会长郁正宇表示，中国对创新创业扶持力度很大，在国内参加“春晖杯”创新创业大赛时，他深刻感受到了身为中国留学生的自豪感。其他几位2017年“春晖杯”入围选手也表示，中国举办创新创业大赛给构建自身价值观念和丰富个人经历带来了巨大的收获。之后，2017年“春晖杯”入围选手向2018年参赛选手们介绍了他们个人创业的成功经验。

当天，澳大利亚创新金融研究院首席精算师郭生祥、北京碧水源驻澳研发机构的关晶博士、新南威尔士大学土木与环境学院卫星遥感副教授葛林林、新南威尔士大学孔子学院中方院长奚俊芳也出席了活动。他们均表达了对年轻一代的殷切希望，希望新一代青年在国家政策扶持的机遇下敢为人先、勇于创新。活动最后，留学生们还就各自专业领域的创新创业进行了深入的交流与探讨。

据悉，“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛由中国教育部和科技部主办，是贯彻落实国家创新驱动发展战略的重要项目，是海外人才与国内单位开展技术交流、项目对接的重要平台。澳大利亚的中国留学生积极参与此项创业大赛，去年全澳范围内共有16个项目入围。（实习生 刘荻青）

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