2018中国“白俄罗斯旅游年”合作备忘录在京签署

人民网北京1月15日电（李焱） 近日，中国国家旅游局副局长杜江与白俄罗斯体育和旅游部副部长波特诺在北京签署2018中国“白俄罗斯旅游年”合作备忘录。

当天，杜江在京会见了米哈伊尔·波尔特诺伊一行。杜江表示，2018年白方在华举办“白俄罗斯旅游年”是两国关系的一件大事，将对深化两国旅游合作起到积极促进作用。

米哈伊尔·波尔特诺伊表示,白方高度重视中国客源市场，很高兴在2018年伊始于重庆成功举办“白俄罗斯旅游年”开幕式。这是两国务实合作的重要成果，希望借由旅游年契机，吸引更多中国游客到白俄观光旅游。

在随后的新闻发布会上，白俄罗斯驻华大使鲁德表示，白俄罗斯正在为欢迎中国游客做积极准备。双方外交部目前正在推进落实两国互免签证或取消旅游团签的政策。

中白双方还就中国城市与白俄罗斯开设新航线的事宜进行了磋商，并讨论了开通中国至白俄旅游包机的可能性。

此外，白俄罗斯驻华使馆正通过多种渠道发布白俄的旅游信息，借助组织各种活动加深中国民众对白俄旅游资源的了解。

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