旅法教育研究者协会成立大会暨首届法国教育改革发展论坛成功举办

人民网巴黎1月14日电（何蒨） 旅法教育研究者协会成立大会暨首届法国教育改革发展论坛于1月13日在中国驻法国大使馆教育处召开。中国驻法国大使馆教育公参杨进、巴黎学区学区长吉尔·佩古、经济合作与发展组织教育与技能司司长安德烈·施莱歇尔参会并做主旨发言，全法各高校教育学研究相关的10多位法方专家和80多名中国学者及学生参会。

旅法教育研究者协会会长陈肯在协会成立仪式上介绍了协会成立背景、宗旨和对未来工作的展望。全法中国留学人员团体联席会轮职主席叶非表示，衷心祝愿协会在使馆教育处的指导下，在促进中法教育交流与合作方面发挥重要作用。

教育公参杨进在致辞中指出，协会的诞生是对法国总统马克龙成功访华的很好纪念。他提出：“为响应马克龙总统访华期间中法两国签署的《联合声明》，积极推动中法高级别人文交流机制，充分发挥中法教育在共建‘一带一路’中的作用，进一步扩大中法学生交流规模，切实加强中法语言领域的合作等，这些领域确实还需要加强教育研究。”杨进也强调，协会要调动和组织旅法学生学者的作用，形成研究合力，推出一批高质量研究成果，为中法教育合作作出应有的贡献。

首届法国教育改革发展论坛在成立大会后举行，巴黎学区学区长吉尔·佩古在发言中表达了对协会成立的赞赏和期待，并强调了教育在全世界科研工作中的重要性，同时描绘了法国高等教育改革的全景。他还指出，法国的高等教育随着历史发展也在不断改善，并做好未来迎接更多包括中国留学生在内的国际留学生的准备。

经济合作与发展组织教育与技能司司长安德烈·施莱歇尔先生在发言中用专业的理论和丰富的数据，分析了中法两国学生在OECD教育水平测评中显示出的优势和不足。

在随后举行的“中法教育交流与合作：有效做法、挑战和展望”圆桌会议上，中法教育政策研究中心主任兼斯堡大学社会学系罗缪尔德·诺曼德教授、原北航中法工程学院法方院长让·多雷教授、国际老年大学协会主席弗朗索瓦·维拉斯教授、法国国家药学科学院院士张勇民教授、北航高等教育研究院马永红教授分别作为嘉宾，就深化教育研究、积极促进中法教育合作进行了案例分享并交流了体会。最后，协会会长陈肯教授诚挚感谢各位的到来，并为与会的中法双方专家颁发了顾问证书。

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