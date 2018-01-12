西北省勒斯滕堡市骚乱持续恶化 警民中心帮助20余名侨胞撤离危险区域

人民网约翰内斯堡1月11日电 （刘畅） 近日，南非西北省勒斯滕堡市（Rustenburg）发生骚乱事件，事态持续恶化。目前，当地20余名侨胞在西北省警民中心和当地警方的帮助下安全撤离该地区，无人员伤亡。
据西北省警民中心林学平主任介绍，此次骚乱事件起因为一名黑人出租车司机8日被杀，凶手疑为当地吸毒人员。当地民众联想到近期多名黑人被无辜杀害，从而引发了这次当地黑人民众针对吸毒人员的报复，同时进行了寻找并打击尼日利亚籍贩毒黑人的骚乱事件。
林学平主任和警民中心执行长林文为提前预防骚乱波及我华人侨胞，在10日组织华人侨胞进行撤离，并在警方的帮助下，20名华人侨胞已经撤离至安全地区。
中国驻南非大使馆提醒旅南侨胞密切关注当地安全形势，提高警惕，加强防范切勿进入骚乱地区。同时购买人身和财产保险，尽可能减少可能因骚乱遭受的人身伤害及财产损失。
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