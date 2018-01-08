驻俄罗斯使馆举办2018年留俄学生春节联欢会

人民网莫斯科1月7日电（记者 张晓东）2018年留俄学生春节联欢会于1月7日下午在我驻俄罗斯使馆举行。中国驻俄罗斯大使李辉、教育处公使衔参赞于继海、使馆外交官以及俄罗斯各高校中国留学生共计500余人出席了联欢会。

李辉大使首先代表驻俄使馆欢迎留学生回家过年，向大家致以节日的祝贺。他说，2017年12月30日，习近平主席给莫斯科大学的中国留学生们回信，引起巨大反响。习主席在信中肯定了同学们心向祖国、追求进步的强烈心声，希望同学们弘扬留学报国的光荣传统，胸怀大志，刻苦学习，早日成长为可堪大任的优秀人才，把学到的本领奉献给祖国和人民，让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上。这是全体留俄学生的光荣，是当代青年的光荣！

他强调，2017年全国人民紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，中国特色社会主义建设取得重大成就，政通人和，百业兴旺。党的十九大胜利召开，就推进党和国家各方面工作制定了新的战略部署和规划，开启了中国共产党带领中国人民全面建设社会主义现代化强国的新时代，确立了新思想，描绘了新蓝图，体现了新担当。

李辉指出，2017年中俄全面战略协作伙伴关系稳步发展。两国元首年内实现了五次会晤，两国政治高度互信，经济联系紧密，人文交流丰富。留学俄罗斯成为新的热点。中俄双向留学人员达到8万人，其中在俄长期留学人员近3万人。广大留俄学子心系祖国、追求进步、勤奋学习、成绩斐然。

李辉最后希望同学们牢记党和国家领导人的嘱托，做中俄友好事业的建设者，做中华民族伟大复兴的积极参与者与贡献者。驻俄使馆将全面深入落实习近平主席给莫斯科大学中国留学生回信的要求，坚持精神引领，不断提高服务质量，为同学们排忧解难，为国家培养“可堪大任的优秀人才”。

随后，留俄学生们献上了一场精彩的文艺演出。节目亮点纷呈，现场气氛热烈。特别是诗朗诵《让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上》和合唱曲《不忘初心》等节目，引起了在场全体观众的共鸣。文艺演出后，学生们还组织了多项有趣的游艺活动，吸引了现场观众的热情参与。

联欢会期间，李辉大使还为“2017年度杰出在俄留学人员奖”获奖者牟克和霍建文颁奖。牟克留学于苏里科夫国立美术学院。2017年，他被授予俄罗斯艺术科学院最高荣誉——俄罗斯艺术科学院金奖，是首位获此奖项的华人画家。此前，他还获得过俄罗斯艺术科学院乌特金奖、俄罗斯艺术科学院荣誉院士称号和俄罗斯美术家协会银质奖章等。霍建文留学于莫斯科鲍曼国立技术大学。2017年，他凭借“异构多机器人灾害信息多维空间感知技术”项目，成功入围第十二届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛。他是多年来首次入围该赛事的留俄学生，代表俄罗斯赛区实现了零突破。

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