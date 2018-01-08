舞剧《朱鹮》惊艳纽约

人民网纽约1月7日电 （记者李晓宏）由中国对外文化集团“中华风韵”品牌推送的2018年精品舞剧《朱鹮》5日飞临纽约，在世界艺术殿堂林肯艺术中心大卫·寇克剧院连演三晚，赢得纽约观众的如潮好评。

5日至7日晚，有“纽约文化生命力的象征”之誉的林肯艺术中心大卫·寇克剧院内，洋溢着唯美浪漫的气息，涌动着击节赏叹的热潮。丹青水墨般的古代田园，男耕女织的和美场景，轻灵优雅的翩翩舞姿，濒临灭绝的脆弱挣扎，被誉为“东方天鹅湖”的中国舞剧《朱鹮》，深深打动了在场的观众。该剧通过凄美动人的故事情节和清新雅致的舞台画面，讲述了人类在现代化、城市化进程中威胁珍禽家园，而后环保意识增强拯救“吉祥之鸟”朱鹮的故事，引发了 人们“曾经失去更知永久珍惜”的情感共鸣。

美国媒体评论该剧“是一部融合了中国舞和芭蕾的绝美作品，展现了人与自然和谐相处的大爱情怀”，首演当天，《纽约时报》在其舞蹈板块对舞剧《朱鹮》进行了重点推介，《华尔街日报》《纽约杂志》等美国主流媒体及日本驻纽约媒体纷纷关注报道。

中国人民对外友好协会会长李小林、中国驻纽约总领事章启月、中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛大使，及美国前副国务卿、基辛格咨询公司副总裁罗伯特·霍马茨，尼克松总统外孙克里斯托弗·考克斯，美国全国州议会会议国际部主任凯西·威金斯，康涅狄格州众议院多数党领袖助理克里斯托弗·佩罗内，大卫·寇克剧院总经理大卫·蒂勒，华美协进社总裁贺志明等嘉宾出席观看了首场演出。

章启月大使观演后表示，《朱鹮》以普适性的环保主题为切入点，容易引发世界观众的共鸣。“这部舞剧让纽约观众领略到中国文化的精彩，中国艺术的精华。”美国前副国务卿、基辛格咨询公司副总裁罗伯特·霍马茨表示，文化交流是增进中美两国人民相互理解与友谊的桥梁，46年前他曾陪同基辛格博士到访中国，中国悠久深厚的历史和快速发展的步伐非常吸引他，再过几天他将再赴北京、上海和杭州。

作为“中华风韵”在大卫·寇克剧院推出的第七部中国民族舞剧，《朱鹮》由中国人民对外友好协会和中共上海市委宣传部出品，是上海歌舞团集结国内舞剧编创领域的优秀人才历经四年打造的精品剧目，自2014年首演以来，已经在亚洲成功巡演200余场，受到观众的喜爱。继纽约演出后，《朱鹮》将飞抵波士顿，在博赫中心舒伯特剧院演出2场。

中国对外文化集团公司党委书记李金生介绍说，自2012年以来，“中华风韵”系列演出已走进美国7个年头，陆续推出《牡丹亭》《丝路花雨》《十里红妆》《花木兰》《沙湾往事》《孔子》等优秀剧目。如今，欣赏中国民族舞剧已经成为纽约民众新年伊始、迎接春节的殷殷期待。

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