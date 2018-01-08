洛杉矶华人举办新年新春音乐会

现场图片。温京平 摄

人民网洛杉矶1月6日电 （记者王如君）由美国鹰龙传媒有限公司、梅拉诺文化演艺公司举办的新年新春音乐会6日晚在洛杉矶唐尼艺术剧院举行，为当地华人华侨及社会各界人士送上了一台精彩的具有中华文化特色的艺术盛宴。

音乐会在中国民乐管弦乐联奏《6070我们那个年代的歌》 中拉开帷幕，精彩节目包括：女声独唱《红梅赞》、越韵新曲《水调歌头 千里共婵娟》、京剧戏歌大唐贵妃《梨花颂》、《雷琴与乐队》——《重振河山待后生》、《金鸡啼鸣》、苏州弹词开篇《杜十娘》、越剧《桑园访妻》等。曾获得2017年美国天才国际声乐比赛-百老汇音乐剧演唱与歌剧咏叹调演唱双料冠军苏馨怡演唱了《Summer Time》和《You Raise Me Up》，赢得全场观众的热烈掌声。晚会在民族管弦乐合奏，奥地利作曲家老约翰施特劳斯的著名代表作品之一《拉特斯基进行曲》完美结束。

美国鹰龙传媒董事长苏彦韬说，以往美国的新年音乐会都是以西方交响乐为主，加上西方的歌剧表演，本次音乐会推出有中华文化特色的民乐新年音乐会，加上优秀的传统中国戏曲，共同演绎东西方名曲，是中华文化走向世界舞台的完美呈现。中国驻洛杉矶总领事馆副总领事孙鲁山表示，多年来，鹰龙传媒在弘扬中华文化及促进中美文化交流方面做了大量卓有成效的工作，每年举行的文化活动丰富多彩，包括中美电影节和今晚的音乐会，已经成为当地耳熟能详的文化品牌，不仅丰富了当地侨胞们的精神生活，而且促进了中美民心相通。预祝鹰龙传媒在新的一年再接再励、再创佳绩。

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