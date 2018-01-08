2017阿尔山国际养生冰雪节开幕式举行

内蒙古自治区政协党组书记、主席任亚平（左）宣布冰雪节开幕。张悦 摄

人民网阿尔山1月7日电（张悦）主题为“梦幻阿尔山·冰雪新时代”的“2017中国·阿尔山国际养生冰雪节”6日晚在内蒙古自治区兴安盟阿尔山市开幕。

本届冰雪节由中共兴安盟委、兴安盟行政公署主办，中共阿尔山市委、阿尔山市政府承办，旨在落实习近平总书记“阿尔山四季都很美”、“阿尔山旅游一定会火起来”的殷切希望和自治区旅游发展战略要求。

冰雪节活动时间至3月20日，以冰雪风情园、大众冰雪狂欢、跆拳道邀请赛、冰雪雕艺术大赛、中俄蒙书画展等主题活动为载体，努力提高当地冬季旅游竞争力。

阿尔山全称哈伦阿尔山，系蒙古语，意为“热的圣水”。阿尔山市地处内蒙古自治区东部，横跨大兴安岭西南山麓，行政区面积7408平方公里，总人口6.8万，是由蒙古、汉、回、满等13个民族组成的多民族聚居地区。

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