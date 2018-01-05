纽约遭遇30年罕见暴风雪

人民网纽约1月4日电 （记者李晓宏）美国东北部30年罕见的暴风雪4日一早登陆纽约，风卷雪花呼啸飞舞，大雪封城。学校关闭，企业放假，航班取消，州长葛谟宣布全州进入紧急状态。

当日，纽约州政府宣布启动并提升州内紧急营运中心至第四级别，以应付狂卷而来的两股暴风雪。“雪是一回事，我们可以处理雪情，但今天是大雪加上大风，这就很麻烦了。我们预计，晚些时候的风会越来越大，晚高峰时间可能比下午高峰时间出行更艰难。”州长葛谟表示，当局正密切监察暴雪带来的影响及随时救灾，目前还没有关闭公路或铁路的计划。

据悉，纽约州警已全员上班候命，国民警卫军亦准备出动，纽约州交通部则安排了1500多架铲雪卡车，清理路面积雪。目前各地急需铲雪工，工资每小时15美元，工作40小时后，每小时薪资将提升到22.5美元。

近日，美国东海岸正遭遇“气象炸弹”来袭，迎来飓风级别的冬季寒风及降雪，最低气温将降至-35℃。“气象炸弹”又名“爆发性气旋”，具有中心气压迅速降低、气旋强度急剧增大的特点，常常伴随大风、强降水或雨雪等恶劣天气，被认为是最危险的天气系统之一。美国东海岸各地发出冬季风暴预警。据航班跟踪服务网站FlightAware统计，航空公司3日取消了580个航班后，4日又取消了2100多个航班，美国航空集团和达美航空已经开始暂停美国东部某些机场的航班运行。

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