改革开放40周年摄影展《变迁》在巴黎开幕

人民网巴黎1月4日电（记者龚鸣）1月4日晚，为纪念改革开放40周年，摄影家朱宪民作品展《变迁》在巴黎中国文化中心开幕。作为巴黎中国文化中心2018年的开年之展，本次展出的50余幅摄影作品跨度达四十余年，在聚焦中国百姓生活的同时，将改革开放40年的发展变化浓缩其间，吸引了法国文化艺术界百余人前来观展。

《变迁》摄影展呈现了普通百姓在四十余年间的生活状态：从偏远乡村的村民到热闹市井的居民，从放羊的孩童到乡村的中学生……一张张生动的画面和朴实的笑脸展现在观众眼前，改革开放带来的发展变迁有目共睹。法国民众达妮埃勒·屈拉对本次展览赞不绝口，她向记者表示，展出的摄影作品非常写实，通过作品中中国普通民众的生活、工作状态，可以看出这四十年间中国人民生活的变化，也能够感受到他们的幸福和喜悦。达妮埃勒希望有一天能去中国看一看。

巴黎中国文化中心主任严振全在接受记者采访时表示，今年是改革开放40周年，这40年间中国发生了翻天覆地的变化，特别是老百姓的生活。与此同时，中国的国际地位也得到了提升。朱宪民的摄影作品展现了这一阶段中国普通老百姓的生活变化，反映了改革开放以来中国取得的辉煌成就。这正是本次展览向法国民众传递的深意。

朱宪民向记者表示，摄影是国际语言，希望能通过本次展览向当地受众展示中国社会的发展变迁，也将继续用照片记录中国社会的发展。

朱宪民生于1943年，从事摄影工作60载，现任中国艺术摄影学会执行主席，其作品曾在德国、美国、法国、中国等十多个国家和地区的数十家博物馆、美术馆展出或收藏。

当晚，巴黎中国文化中心新楼展廊还同时举办《杨建川摄影展》，展出其创作的《昆韵清梦》《黄山风云》等系列作品，上述展览将持续至1月30日。

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