“为了让你们不再孤单”中国援塞医学专家组为孤儿送关爱

中国专家为非洲残疾孤儿健康查体。易乐 摄

2017年12月30日一大早,大西洋彼岸的非洲塞拉利昂首都弗里敦市敦柴郡残疾人之家,20多名残疾孤儿和这里的工作人员都在期盼着他们的客人,那就是来自中国的第二批援塞拉利昂军事医学专家组的医生们。

23岁的小伙子塔布翘首张望着,显得有些焦急和兴奋,他从小就失去了亲人,由于脑瘫不能行走和干重活,但是,悲惨的命运并没有击垮他对美好生活的向往,他通过个人努力学习了电脑知识,利用打字排版为孤儿院赚取些收入。

在柴郡残疾人之家,像塔布这样的残疾孤儿,还有20多人,最大的有25岁,最小的有5岁,他们中有失去双亲的,有被家人抛弃的,有患小儿麻痹的,有耳聋的,有智障的,还有失去四肢的。但是,他们身残志坚,大都通过在孤儿院里学到的手艺和知识,做一些当地服饰、木制手工艺品,出售一些凉鞋,来赚取收入用于自己生活、学习和孤儿院的维持。

正在塞拉利昂执行援助任务的中国第二批援塞拉利昂军事医学专家组得知情况后,引起了全体成员的强烈同情和怜悯。“这些孩子们不但身残,而且还是孤儿,命运对他们实在太残酷了。今后我们要多抽点时间去看他们,让这些孩子们不再孤单!”专家组组长郭学军提议道。

专家组全体成员一拍即合。专家组党支部书记黄磊感慨地说:“中塞两国虽然远隔万水千山,但是友谊却源远流长,我们来援助就有义务帮助他们摆脱疾病和贫困,就要一起携手推动构建人类命运共同体,共同创造非洲人民的美好未来。”

这是一次美丽的约会,在喜迎2018年新年的时刻,为了让孩子们过上一个快乐的新年。中国第二批援塞拉利昂军事医学专家组为孩子们精心设计、认真准备了一场内容丰富、健康快乐的公益活动和联欢活动。

12月30日一大早,中国专家们就从驻地出发了。经过一个多小时车程,他们来到柴郡残疾人之家,这是塞拉利昂的一家公立残疾孤儿院,成立于1962年,院内房屋、桌椅略显破旧,设施也很简陋,电脑、缝纫机、织布机算是这里最贵重的教学装备了,孤儿院的条件环境让中国专家很感触。

院长敦布亚却是一位非常令人尊敬的人,他虽然是一位小儿麻痹患者,从小靠双手爬行,后来被孤儿院收留,他通过个人努力考上了大学,还在英国留学期间获得了博士学位,毕业后又回到了孤儿院,帮助像他这样的残疾孤儿努力成长成才实现梦想。

一下车,中国专家们看到可爱的孩子们,他们顾不上路途颠簸和劳累,像打了鸡血似的,先是选择好了体检场地,接着在教室外很快支起了三张桌椅,摆好内科、采血和现场检测等标识,准备好药品、棉签和医疗设备。“给20多名残疾孤儿和工作人员进行健康体检,是中国专家组的一项主要任务。”

柴郡残疾人之家院长敦布亚博士感动地说:“感谢中国政府派出这样一支优秀的队伍,你们在塞拉利昂先后参加了特大泥石流灾后救援、中国海军和平方舟号到访的医疗工作、在塞军第34医院开设传染病门诊,你们在这里做出了非常出色的工作,你们做事的态度和热情让我们感动,我代表塞拉利昂人民和柴郡残疾人之家的孩子们感谢你们……”

不一会儿,这里的孩子们和工作人员自觉排起了队伍,一一等待健康查体。黄磊医生或拿着听诊器听诊,或询问身体情况,护士长吴丹先是测量体温、血压,接着采血,杨光医生则现场检测疟疾、尿常规,化验了肝功、肾功等生化项目,填写体检表,大家都忙得不亦乐乎。

授之以鱼,不如授之以渔。在场的中国专家还给这里的工作人员和孩子们讲起了当地常见病、传染病的预防知识,捐赠了抗疟药等10种40多盒药品,耐心地讲解指导合理用药,亲自示范正确的洗手方法,鼓励大家保持个人卫生和环境整洁。

“孩子们的健康来不得半点马虎。”为了确保残疾孤儿有一个清洁的生活和卫生环境,贾红军医生还背起消毒装备,对教室及周边环境进行了消毒,孙伟洋、李乐天两位医生还对饮用水进行了检测,直至检测结果达标大家才放心。

“陪20多名残疾孤儿过一个快乐的新年,是中国专家组全体成员的一个心愿。”虽然国籍不同,语言不同,但是大爱无国界,在联欢活动上,洋溢在大家脸上的笑容是相同的,快乐也是相同的。

一向阳光的杨光医生愉快地给孩子们教唱起了歌曲《新年好》。“Happy new year,Happy new year,Happy new year to you all,we are singing,we are dancing……”你方唱罢,我登场。不一会儿,中国军医们又和孩子们玩起了“击鼓传花”“你来比划我来猜”“123看这边”等游戏,大家手拉手,心连心,又是唱歌,又是跳舞,这里俨然变成了一片欢乐的海洋。

让孤儿们感到惬意是,就是和中国医生们一起吃饭,他们摆齐了面包、饮料,还包起了饺子。专家们有的和面,有的擀皮,有的捏饺子,有的还手把手教这些孤儿们包饺子。不一会儿,就包好了三四百饺子,这让在场的孩子们无不惊叹这些“美食”和“杰作”。让吴丹护士长没有想到的是,非洲孩子们竟然也这么爱吃中国饺子。

这是家的温暖,这是爱的港湾。听说小女孩巴斯马萨就要过生日了,中国专家们还为她订制了一个甜蜜的生日蛋糕,并为她送上了最真挚的祝福。当蜡烛点亮,大家一起唱响生日快乐歌时,巴斯马萨坐在轮椅上流下了幸福的泪水。她说:“凡是能到孤儿院来看我们的,都是我们的亲人。在塞拉利昂的中国人,经常来看我们,还给我们带好多礼物,陪我过生日,是我们最亲最亲的亲人了!”

这些年,塞拉利昂人民一直把中国人当成最亲密的朋友,中国援建的中塞友谊大厦、中塞友好医院、中塞友谊公路等,印证着两国人民结下了深厚友谊。当2014年、2015年塞拉利昂暴发埃博拉疫情时,中国又派出医疗队与塞拉利昂一道抗击疫情,患难之时见真情。

在很多塞拉利昂人心中,中国就是“亲人”“英雄”和“冠军”的形象。为了让柴郡残疾人之家的非洲孩子们更好地了解中国、认识中国,中国专家们还教他们学习中文,讲中国的万里长城、北京天安门,还有中塞联手抗击埃博拉的故事。中国专家们还给孩子们带来了《走近动物》等中英文版图书20多册,书中的义举、文明、爱情故事让孩子们爱不释手。

相聚是短暂的,但暖暖的深情,浓浓的大爱,真挚的祝福,让大家更加期待下一次约会。

