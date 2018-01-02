日本新年福袋商战 花样翻新数量多

人民网东京1月2日电（许永新）2018年新年刚至，日本商家开始了一年一度的福袋商战。其中，据《朝日新闻》报道，西武百货池袋店将推出约1500种福袋，共计15万个。如果这15万个福袋在新年前3天销售的话，一天就要销售约5万个。日本福袋数量之多，由此可见一斑。

福袋是指把各种商品放到一个袋子里封好，然后以大大低于商品标价的价格出售的销售形式。但近年来，福袋的销售形式趋于多样化，有的使用透明的袋子能够看到具体东西，有的则是事先公布出来具体内容。此外，还有无法装到袋子里的商品，像大型家具、家电产品、汽车、房子等。今年最吸引人的莫过于体验性福袋了，如接受著名田径运动员的指导、与日本象棋大师对弈等，甚至还有包租列车举行婚礼的福袋。

那么，最受消费者青睐的是哪种福袋呢？日本一家介绍投资信托的网站对此进行了分析。该网站分析，最为畅销的福袋是1袋1万日元左右，这种1万日元福袋的特点是其中所装商品价值相当于5至6万日元，据说最近让人感觉最为超值的是装有6至7万日元左右的商品。

那么，福袋会不会使商家严重亏损呢？据上述网站介绍，如果按照最畅销的1袋1万日元福袋里装有相当于6万日元商品的话，单纯计算一袋要产生5万日元的赤字。如果3天卖掉5万袋的话，就是25亿日元的赤字。

但实际上，所谓相当于5至6万日元，实际指的是定价，商家的进货价格应该更低才对，进货数量越大，采购价格也会越低。其次，福袋中的商品并非都是最新或最流行的商品，有时是过时商品，有时是底货清仓处理品。而且，顾客在购买福袋的同时如果随手购买其它商品，或者作为回头客再次光顾，也会给商家带来利益。

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