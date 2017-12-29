徐里：当代意象油画的先行者

如果说上世纪九十年代是徐里追随现代主义艺术而探寻他对于青藏高原、西域丝路、凉山原乡的精神诉求，那么，新世纪以来随着他对民族文化的深刻体悟而逐步将油画的现代性探寻转向本土文化的借用，意象性是他对于民族艺术的深刻认知，而如何从本质上解决意象观照对象的方法，则是他必需用最大气力打进去的课题。

徐里师从吴悦石而走进的书画传统，是从赵之谦、吴昌硕、齐白石开拓而出的以碑入书入画的书学画学之路。他的人物、山水、花鸟不完全胎息于《芥子园画谱》，而多得于对碑学书法的体悟。

作为一个曾经数度青藏、西域行旅的画家，徐里常常忘怀于那些荒漠大野，他试图将他的油画《悠远的辉煌》系列转画于纯水墨的山水画。他的《天山雪》系列、《月下雪山静》系列和《永恒的辉煌》等画作，通过纯净清澈的水墨重现了月夜雪色的静谧高远，白雪覆盖的半裸的山峰巨石，提供了画面各种灰度的墨色变化，画面上寥廓的苍穹与云影，也以浅淡的墨色画出，使整个画面都呈现出画家对于中国水墨玄幽清静的理解与运用。

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