“预防是最好的保护”——记中国驻泰使馆2017年领保工作

人民网曼谷12月29日电 （记者 俞懿春）记者28日从中国驻泰国大使馆了解到，截至当日，使馆2017年共处置领保案件1023起，涉及中国公民6947人次，接听各类求助电话17358通。这其中就包括处置了中国商人被泰国司机杀害、我游客在北榄府遭歹徒砍伤、澳门居民受骗遭巨额勒索、春武里府大象踩踏游客等重大领保案件。

泰国有望第三年继续成为中国游客出境游第一大目的国，预计2017年全年赴泰中国游客将达到1000万人次，此前中国已经连续第六年是泰国第一大旅游客源国。同时，在泰国境内还有3万名中国留学生及3000多家中资企业。据了解，今年截至目前，驻泰国各使领馆共处理我公民各类非正常死亡案件84起，其中溺亡案件61起。一起起悲剧的发生，带来的是一个个巨大的家庭灾难。维护海外中国公民安全与合法权益已成为中国驻泰国使馆最重要的工作职责之一。

“预防是最好的保护”，但面对着这近千万的游客，层出不穷的安全事件，怎么把预防性领保工作做好，做到位，并切实发挥成效，中国驻泰国使馆一直在实践中探索解决好这个问题。中国驻泰国大使吕健要求使馆工作人员要及时妥善处理好领保案件，同时要善于总结，找出问题，有效开展好预防性工作，尽可能防止一些案件的发生。中国驻泰国大使馆参赞兼总领事李春林认为，做好这项工作的关键在于三方面——符合泰国情社情，得到泰方配合，我们老百姓能接受。预防性领保工作要走出去，实地看，找到问题和解决问题的有效办法。

为此，今年3月，李春林带领使馆领保组工作人员，还特意叫上泰国的“小伙伴”，包括泰国旅游与体育部、旅游警察等机构的官员，一同前往中国游客常去的芭提雅阁兰岛考察，给当地频发的涉中国游客安全突发事件把把脉，力争找到解决问题的“良方”。据介绍，阁兰岛每年接待中国游客数量达五六百万，占其接待游客总量的50%以上。

“3月的考察结束后，我们就向泰方建议在阁兰岛的Tawaen海滩上竖立大幅中文警示牌，内容都是我们同泰方一字一句商量写上的，以便让中国公民提高风险意识；同时也建议在海滩安装高音喇叭，这样一旦海况紧急，就可以用中文提醒中国公民抓紧躲避，防止危险事件发生。我们还要求泰方要设立警示的红旗，遇有突发危险海况，及时升起红旗发布预警。”李春林告诉人民网记者，“做这些事情，就是立足泰国的实际情况，希望能够采取一些预防性办法，尽量避免中国游客在这里发生类似溺亡不幸事件。”

看似简单的举措，却取得了巨大成效。2016年，有14名中国公民在Tawaen海滩溺亡，今年溺亡事故减半。在这个海滩从事救生员工作五年的诗丽蓬告诉人民网记者，警示牌及高音喇叭投入使用以来效果很好，“比如说那个大喇叭和红旗，不仅可以起到提醒中国游客的效果，也可以让我们这些救生员更好地了解到具体是几级预警，以此来判断游客需要什么样的帮助。同时，周边的商家也能通过广播了解到同样的信息，并且提供相应的协助，例如劝阻游客下海”。

12月27日，冒着淅淅沥沥的小雨，李春林又一次从曼谷出发，约上泰国旅游警察部门负责人，经过三小时的车程到达芭提雅市，然后换乘前往阁兰岛的快艇。“工作不仅要做，还要持之以恒的做下去，通过我们今天的回访，要了解之前提出举措的实施效果，下一步还有哪一些需要改进提高的地方，我们会与泰方共同商量，例如在海滩竖立更多的红旗，也要改进一些中文提醒等。”李春林讲到，“更重要的是，我们要总结这些好的做法，协调泰方把这些做法推广到中国游客到访较多的其他涉海景区。”

为了更好的维护中国公民海外合法权益和人身安全，今年中国驻泰国大使馆开拓创新，全方位做好预防性工作。例如，制作了来泰旅游安全文明宣传视频，采用真人表演及动画形式生动讲解在泰旅游安全文明注意事项，在南方航空、海南航空等来泰航班、网络媒体及各大酒店循环播放；在春节、国庆等重要假期，组织留学生志愿者赴机场协助移民局为我公民提供出入境便利；通过向旅游警察及游客到访最多的二区警署捐赠办公设备，提升其服务我游客的能力；针对泰国主要安全风险，特别是涉水、交通安全，发布12条安全提醒及旅行建议；在机场、酒店、游客协助中心等地点投放使馆编印的《安全文明旅游指南》65万册，并为近2000名汉语教师志愿者、在泰中资机构等举办了6场领保安全讲座。

在提升证件服务水平，使馆也通过改善领事证件大厅条件、实行护照旅行证预约制度、开通邮箱和电话咨询服务等举措，提高了服务效率。

正如李春林所说：“我们希望把安全防范的知识更多、更好的传播到中国公民的手中。让他们能够高高兴兴来旅游，平平安安回家去。”2018年，领保工作继续在路上，为中国公民行走世界保驾护航。（完）

(责编：刘洁妍、常红)