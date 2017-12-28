失去双臂和双腿的坚强女孩在冰上起舞

近日，英国女孩Harmonie-Rose Allen和家人一起在位于英国萨默塞特郡的埃文谷探险和野生动物公园里滑冰，她穿着一件圣诞外套，看起来很有节日气氛。2015年9月，在Harmonie9个月大时，她被一种医生所见过的最严重的病毒侵袭。为了拯救她的生命，医生截去了她的双臂和双腿。

现在，Harmonie可以通过义肢行走，甚至可以和家人在溜冰场溜冰。她的父母介绍说，她用包在双腿底部的衬垫滑行，在冰上起舞。医生告诉Harmonie的父母，Harmonie想要在冰上滑行依然很难，但小女孩还是很自然地做到了。

两年多以前，巴思社区为了Harmonie以后的生活筹集了大约24万英镑的善款。Harmonie每隔6到9个月就需要更换新的义肢，目前她还会继续使用简单笔直的义肢，等到她准备好的时候了，就会使用带有膝盖的有关节的义肢。（编译 赵睿青 审稿 徐祥丽）

英国女孩Harmonie-Rose Allen和家人一起在位于英国萨默塞特郡的埃文谷探险和野生动物公园里滑冰，她穿着一件圣诞外套，看起来很有节日气氛。

2015年9月，在Harmonie9个月大时，她被一种医生所见过的最严重的病毒侵袭。为了拯救她的生命，医生截去了她的双臂和双腿。

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