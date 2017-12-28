人民网>>国际

中企承建巴基斯坦高速公路通车

2017年12月28日08:35  来源：人民网-国际频道
 
巴基斯坦总理阿巴西在E35高速公路通车仪式上发表致辞。人民网记者 徐伟摄
巴基斯坦总理阿巴西在E35高速公路通车仪式上发表致辞。人民网记者 徐伟摄

人民网赫里布尔12月27日电（记者 徐伟）由中国葛洲坝集团承建的巴基斯坦E35高速公路第一、二标段通车仪式27日在该国西北部开伯尔——普什图省赫里布尔地区举行，巴基斯坦总理阿巴西出席仪式并为公路通车揭牌。

阿巴西对参与E35高速公路建设的中企辛勤付出表示感谢。他指出，E35高速公路对于加强巴基斯坦与中国的互联互通，促进地区经济增长，带动巴北部旅游业发展具有重要意义，并将惠及当地10万民众。

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办赵立坚表示，E35高速公路是中巴企业齐心协力、合作共赢的又一典范。该项目整体完工后将把喀喇昆仑公路同白沙瓦至卡拉奇高速公路相连，提升区域互联互通水平。该项目不仅将有效缩短当地民众出行时间，还能够为后期喀喇昆仑公路延伸至巴首都伊斯兰堡，以及贸易经济快速路全面形成奠定良好基础。

据介绍，E35高速公路位于开伯尔——普什图省，是巴基斯坦国家贸易走廊计划工程的一部分，南起哈桑阿卜杜勒，北至赫韦利扬，共分为6个标段。此次通车的主体路段为项目第一、二标段，全长共计39.6公里，主要施工内容为新建一条双向六车道沥青混凝土道路。该项目在建设高峰期，解决了1500多名当地工人的就业问题，对促进当地就业、改善民生发挥了重要作用。

 

【1】【2】【3】【4】
(责编：燕勐、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

邻国大义 有力担当 12月26日，首次中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长对话在北京举行。山水相连的中阿巴三国重申加强彼此联系，深化互利合作，坚决打击恐怖主义威胁。对话为阿富汗和巴基斯坦建立起良好沟通对话平台，为地区和平发展提供了新契机。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

人民日报社驻外记者感言：2017，我们感受中国力量 2017年虽然只是历史长河中短暂一瞬，却因中国成为一个注定被历史铭记的年份。记录历史瞬间，传递中国声音，思考时代变迁。人民日报社驻外记者，一群远离故土却总在新闻现场的人，世界在心中，我们永远在路上。请一起分享他们的一段段经历与感悟。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved