中企承建巴基斯坦高速公路通车

巴基斯坦总理阿巴西在E35高速公路通车仪式上发表致辞。人民网记者 徐伟摄

人民网赫里布尔12月27日电（记者 徐伟）由中国葛洲坝集团承建的巴基斯坦E35高速公路第一、二标段通车仪式27日在该国西北部开伯尔——普什图省赫里布尔地区举行，巴基斯坦总理阿巴西出席仪式并为公路通车揭牌。

阿巴西对参与E35高速公路建设的中企辛勤付出表示感谢。他指出，E35高速公路对于加强巴基斯坦与中国的互联互通，促进地区经济增长，带动巴北部旅游业发展具有重要意义，并将惠及当地10万民众。

中国驻巴基斯坦大使馆临时代办赵立坚表示，E35高速公路是中巴企业齐心协力、合作共赢的又一典范。该项目整体完工后将把喀喇昆仑公路同白沙瓦至卡拉奇高速公路相连，提升区域互联互通水平。该项目不仅将有效缩短当地民众出行时间，还能够为后期喀喇昆仑公路延伸至巴首都伊斯兰堡，以及贸易经济快速路全面形成奠定良好基础。

据介绍，E35高速公路位于开伯尔——普什图省，是巴基斯坦国家贸易走廊计划工程的一部分，南起哈桑阿卜杜勒，北至赫韦利扬，共分为6个标段。此次通车的主体路段为项目第一、二标段，全长共计39.6公里，主要施工内容为新建一条双向六车道沥青混凝土道路。该项目在建设高峰期，解决了1500多名当地工人的就业问题，对促进当地就业、改善民生发挥了重要作用。

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