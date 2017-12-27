机器人改变生活：5岁自闭症男孩与机器人成为朋友

在过去，多尔蒂一家的用餐时间尤其让人忧虑。一年前，5岁的伊桑被诊断出患有自闭症，他的母亲对餐桌上的状况直言不讳。34岁的米歇尔说：“我们开始让伊桑在餐桌上使用他的iPad，因为这是让我们好好吃饭的唯一方式。”

然而，现在的晚餐一点也不令人担忧，在有趣甚至喧闹的环境中以一种积极的方式展开。有一度，全家都在歌唱，伊桑用力鼓掌，没有任何发脾气的迹象。为什么状况突变？米歇尔把原因归结于机器人Kaspar。

机器人Kaspar坐在椅子上，穿着一件格子衬衫，头戴棒球帽。Kaspar不是伊桑的兄弟姐妹或者好朋友，而是一个机器人。Kaspar被设定为帮助像伊桑这样的孩子，来发展他们的社交技能，纾解潜在的精神崩溃。

应伊桑父母的要求， Kaspar介入了伊桑的自闭症，这一状况着实让人震惊。Kaspar可能突然唱起歌来，让伊桑跟着唱，也可能会玩单词联想游戏。这一机器人也可以拿叉子、勺子或者牙刷，它甚至可以演奏手鼓。

在过去，多尔蒂家的用餐时间是一个尤其让人忧虑的经历。一年前，5岁的伊桑被诊断出患有自闭症，他的母亲对餐桌上的状况直言不讳。

自从有了亲切友好的机器人Kaspa的陪伴，伊桑变得开心了许多并能和家人们沟通交流。

(责编：赵睿青(实习生)、常红)