吉利控股集团收购沃尔沃8.2%股权 成为第一大股东

人民网讯 浙江吉利控股集团27日宣布与欧洲基金公司Cevian Capital达成一致，将收购其持有的沃尔沃集团（AB Volvo）8847万股的A股股票和7877万股的B股股票。项目交割后，吉利控股将拥有沃尔沃集团8.2%股权，成为其第一大持股股东，并拥有15.6%的投票权。

沃尔沃集团总部位于瑞典，是全球领先的卡车、客车、建筑设备、船舶和工业发动机的制造商，旗下拥有沃尔沃卡车、UD卡车、雷诺卡车、沃尔沃客车、新星客车、佩沃客车、沃尔沃遍达发动机等品牌。

该项目是吉利控股自2010年从福特汽车收购沃尔沃汽车集团（Volvo Cars）后又一重要战略投资，吉利控股集团旗下已拥有沃尔沃汽车、Polestar、领克汽车、吉利汽车、伦敦电动汽车、远程商用车等多个知名品牌。今年，吉利控股还对宝腾汽车、路特斯汽车及太力飞行汽车进行了战略性投资。

吉利控股集团董事长李书福表示：“很高兴与Cevian达成收购沃尔沃集团股权的协议，使我们有机会成为这一引领世界商用汽车和建筑设备研发、制造、销售企业的第一大持股股东。我们将汲取与沃尔沃汽车的成功合作经验，尊重并传承沃尔沃集团所拥有的斯堪的纳维亚历史与文化、领先的市场地位、卓越的创新能力以及节能环保技术，支持沃尔沃集团董事会和管理层按照既定战略开展各项工作。”

Cevian联合创始人Christer Gardell表示，“协议达成后，Cevian将不再拥有沃尔沃集团的股权。过去11年间，我们通过强化公司治理，提升运营效率，专注主营业务，助力沃尔沃集团成为更具竞争力和市场价值的公司，大幅提升了其盈利水平，我们很高兴在这个转型过程中发挥了积极的作用。沃尔沃集团正在引领行业进入一个全新的时代，吉利控股将在这一进程中成为一个长期、坚定的战略投资者，在公司未来重要战略发展方向和价值创造领域提供强有力的专业支持。”

吉利控股集团常务副总裁、CFO李东辉表示：“吉利控股是众所周知的友好的长期战略投资者，对商用车和建筑设备市场发展充满信心。我们期待与沃尔沃集团深化合作，发挥吉利在中国的市场拓展经验，探索在电气化、自动驾驶、车联网等前沿领域的合作机遇，为沃尔沃集团开拓全球业务，持续提升盈利能力做出积极贡献。”

根据协议条款，Cevian Capital将出售其持有的沃尔沃集团8847万股A股股票及7877万股B股股票给野村国际和巴克莱证券。野村国际和巴克莱证券承诺在吉利控股完成项目审批后，将所持有的沃尔沃集团股权全部转售给吉利控股。

(责编：徐祥丽、常红)