上海合作组织在京举行2018迎新招待会

人民网北京12月25日电 上海合作组织秘书处于冬至节在京举行2018年新年招待会。上合组织秘书长阿利莫夫、中国外交部部长助理李惠来、上合组织各成员国、观察员国、协调国及其他关系国家等驻华大使、参赞，联合国驻京代表、欧盟驻京代表等出席了招待会。
上合组织秘书长阿利莫夫首先对2017年支持上合组织工作以及与之亲密合作的各国代表表示衷心的感谢。他表示，在即将过去的一年里，上合组织各成员国共担责任，在维护上合组织大家庭人民利益的基础上确定各项活动的战略方向，并取得了一系列成就：阿斯塔纳峰会成功举办；印度和巴基斯坦成为该组织新的成员国；上合组织成员国政府首脑在索契再次确定了“共同发展与共同繁荣”的目标。
阿利莫夫表示，上合组织已经制定了2025年发展战略，并将坚定不移地落实既定目标，造福本地区30多亿人民。他指出，2018年上合组织将继续推动解决安全、经济和发展等问题，推动人文交流对话，创造性并负责任地解决地区人民所关注的问题。阿利莫夫号召该组织成员国团结一心，为创造更美好的生活，实现既定的目标而共同努力。
据悉，上海合作组织，简称上合组织，是哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国于2001年6月15日在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。上海合作组织的宗旨是：加强成员国之间的互相信任与睦邻友好；鼓励成员国在政治、经济、科技、文化、教育、能源、交通、环保和其它领域的有效合作；联合致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。
上海合作组织自成立以来，主要是以安全合作为其核心内容。上海合作组织成员国与丝绸之路经济带参与国家多有重合，“一带一路”建设为上海合作组织经济合作提供了新的动力，上合组织则为“一带一路”建设推进提供了平台和机制支撑，“一带一路”是中国新时代长期的对外发展主战略。上海合作组织是国家元首级别的国际最高规格的大型国际组织之一。紧紧围绕弘扬“上海精神”、 促进和平发展、回顾过去、展望未来、凝聚共识、巩固团结为主题，长期睦邻友好关系、维护地区安全、加强务实合作而努力。
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】