上海合作组织在京举行2018迎新招待会

上海合作组织秘书长阿利莫夫先生致辞

人民网北京12月25日电 上海合作组织秘书处于冬至节在京举行2018年新年招待会。上合组织秘书长阿利莫夫、中国外交部部长助理李惠来、上合组织各成员国、观察员国、协调国及其他关系国家等驻华大使、参赞，联合国驻京代表、欧盟驻京代表等出席了招待会。

上合组织秘书长阿利莫夫首先对2017年支持上合组织工作以及与之亲密合作的各国代表表示衷心的感谢。他表示，在即将过去的一年里，上合组织各成员国共担责任，在维护上合组织大家庭人民利益的基础上确定各项活动的战略方向，并取得了一系列成就：阿斯塔纳峰会成功举办；印度和巴基斯坦成为该组织新的成员国；上合组织成员国政府首脑在索契再次确定了“共同发展与共同繁荣”的目标。

阿利莫夫表示，上合组织已经制定了2025年发展战略，并将坚定不移地落实既定目标，造福本地区30多亿人民。他指出，2018年上合组织将继续推动解决安全、经济和发展等问题，推动人文交流对话，创造性并负责任地解决地区人民所关注的问题。阿利莫夫号召该组织成员国团结一心，为创造更美好的生活，实现既定的目标而共同努力。

据悉，上海合作组织，简称上合组织，是哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国于2001年6月15日在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。上海合作组织的宗旨是：加强成员国之间的互相信任与睦邻友好；鼓励成员国在政治、经济、科技、文化、教育、能源、交通、环保和其它领域的有效合作；联合致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。

上海合作组织自成立以来，主要是以安全合作为其核心内容。上海合作组织成员国与丝绸之路经济带参与国家多有重合，“一带一路”建设为上海合作组织经济合作提供了新的动力，上合组织则为“一带一路”建设推进提供了平台和机制支撑，“一带一路”是中国新时代长期的对外发展主战略。上海合作组织是国家元首级别的国际最高规格的大型国际组织之一。紧紧围绕弘扬“上海精神”、 促进和平发展、回顾过去、展望未来、凝聚共识、巩固团结为主题，长期睦邻友好关系、维护地区安全、加强务实合作而努力。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)