中日节能环保综合论坛在东京举行 签署多项合作项目

人民网东京12月24日电（许永新）24日，第十一届中日节能环保综合论坛全体会议和分论坛在东京举行，日本经济产业大臣世耕弘成、中国国家发展和改革委员会副主任张勇、日本环境大臣中川雅治、中国商务部副部长高燕、日中经济协会会长宗冈正二、中国驻日本大使馆临时代办刘少宾等出席了论坛全体会议并讲话。

世耕弘成在致辞中表示，该论坛已经举办十一届，共计签署336项合作项目，已经成为日中两国在节能环保领域的重要合作平台。日中合作将范围扩大到第三方市场，是两国今后发展的重要方向。日中两国作为拉动亚洲乃至世界经济的主要国家，在第三方具体推进商务合作是很重要的，而节能环保是最有希望的合作领域。世耕弘成指出，在全球市场上，日中两国最容易建立双赢关系的就是节能环保领域。节能可以提高生产效率，提高日中两国在世界市场的竞争力，环保可以提高民众生活质量，有利于社会发展。

张勇在致辞中表示，中国政府高度重视节能环保工作，把节约资源和保护环境确立为长期坚持的基本国策。2005年以来，坚持把单位国内生产总值（GDP）能耗强度降低作为国民经济和社会发展的约束性指标，强力推动节能减排，取得显著成效。张勇强调，中日两国一衣带水，互为重要近邻，经贸人文交流源远流长。双方应发挥互补优势，提升节能环保务实合作水平。近年来双方在节能环保领域都拥有很多先进的理念、技术、产品，加强节能环保合作符合两国共同利益，前景广阔。

张勇表示，2006年以来，在双方的共同努力下，中日节能环保综合论坛已经成为两国节能环保领域中最活跃、最具代表性、最有影响力的合作交流平台，有力地推动了两国节能环保领域合作，取得了丰硕成果。

中川雅治在主旨演讲中表示，今后我们需要建设这样一个社会：以更少的资源与更少的二氧化碳排放，更加高效地生产与享用更高价值的产品与服务。其关键是技术研发与创新，这其中包含着新的发展机遇。日本和中国分别作为负责任的国际社会的一员，要共同携手把握住这样的时代潮流。他认为这是构筑全球规模可持续发展社会的绝佳时机。中川雅治指出，当前的环境问题，就像气候变化问题所体现出来的那样，呈现全球化与多样化。为了解决这一问题，进行国际合作与国际协调变得越来越不可或缺。

高燕在主旨演讲中表示，中日节能环保综合论坛是两国间官民并举的重要经贸合作机制，中方支持绿色流通和节能环保产业，推动包括日本在内的世界各国开展务实交流和合作。高燕指出，我们发布了《做好“十三五”时期消费促进工作的指导意见》，倡导绿色消费，简约消费的理念，引导流通企业扩大绿色商品采购和销售，推行绿色包装和绿色物流，制定流通领域节能环保基础产品推广目录，推广应用高效节能节水设施设备，培育兼具节能改造、节能产品销售和废弃物回收功能的绿色商场。促进二手商品流通，活跃二手车市场。通过绿色消费，拉动产业升级，助力供给侧改革的局面正在形成。中国已经成为世界最大的新能源汽车生产国和消费国，节能大家电产品总体市场占有率高达52%。高燕强调，中日两国领导人已就开展“一带一路”框架内的合作达成共识，中方愿同日方一道，共同推动节能环保等合作项目尽早取得进展和成果，共建绿色丝绸之路，实现互利合作和共同繁荣。

此外，协鑫集团、日立制作所、中国国际工程咨询公司的相关负责人分别作为嘉宾发言。

随后，在张勇、高燕等中日嘉宾的见证下，进行了中日合作示范项目文本交换仪式，本次论坛共签署了23项合作项目，涉及节能、环保、新能源、新材料、垃圾处理、发电等多个领域。

与会人士最后在“第3国市场合作”、“节能”、“洁净煤技术与煤炭火力发电”、“资源循环利用与垃圾分类处理”、“汽车智能化与新能源汽车发展”、“日中长期贸易”等六个分论坛进行了深入而热烈地讨论。

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