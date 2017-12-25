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“新时代与你同行”华侨华人迎新文艺联欢会在莫斯科举行

2017年12月25日08:31  来源：人民网-国际频道
 
“新时代与你同行”华侨华人迎新文艺联欢会在莫斯科举行（人民网记者 屈海齐 摄）
“新时代与你同行”华侨华人迎新文艺联欢会在莫斯科举行（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科12月24日电（记者 屈海齐）当地时间23日晚，由莫斯科华侨华人联合会主办的2018“新时代与你同行”华侨华人迎新联欢会在莫斯科举行。中国驻俄使馆参赞、总领事蒋薇、莫斯科华侨华人联合会新任会长李娜、俄罗斯中国总商会会长周立群和俄罗斯中国和平统一促进会秘书长吴昊等嘉宾出席并致辞。莫斯科各侨社负责人、中资机构、留学生和媒体代表等近150人出席活动。

中国驻俄使馆参赞、总领事蒋薇首先代表使馆向莫斯科华侨华人联合会顺利换届表示祝贺。她希望莫斯科华侨华人联合会在新任会长李娜的带领下，相互扶助，发挥更多的正能量，共同打造海外华人社团美好的明天。为“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接发挥侨界独特的优势，为实现中华民族的伟大复兴奉献自己的力量。

莫斯科华侨华人联合会新任会长李娜在致辞中感谢了大家对华联会的支持和帮助，她表示，党的十九大吹响了新时代的号角，温暖融入了海外每一位同胞的心里。她将带领联合会的成员在为住在国的经济发展作出贡献同时，心系祖国，为中俄两国人民友谊的世代相传添砖加瓦。

俄罗斯中国和平统一促进会秘书长吴昊和俄罗斯中国总商会会长周立群分别致辞。随后，旗袍秀、诗朗诵、男女声二重唱、舞蹈、萨克斯四重奏等精彩的文艺表演和抽奖环节将现场气氛带入了高潮，整场晚会欢歌笑语、其乐融融。

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(责编：燕勐、杨牧)
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