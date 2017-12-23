原标题：韩国堤川市运动中心火灾死亡人数升至29人

韩国堤川市运动中心火灾死亡人数升至29人

韩国消防部门21日晚说，当天发生在韩国忠清北道堤川市一运动中心的火灾已造成29人死亡，死亡人数仍有可能上升。

新华社记者陆睿摄

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