2017国际十大新闻评选会在京举行

评委会主席、人民日报社副总编辑卢新宁致辞。本网记者 李琰摄

人民网北京12月22日电 （记者骆青、李琰）由人民日报社与中国国际广播电台联合举办的“2017国际十大新闻评选会”12月22日在北京举行。

人民日报社副总编辑卢新宁、中国国际广播电台台长王庚年出席并致辞。中宣部对外新闻局局长胡凯红、国际台副总编辑任谦、人民日报社国际部主任兼对外部主任赵嘉鸣、外交部新闻司副司长刘晋、中国国际问题研究院副院长荣鹰、宁夏大学中国阿拉伯国家研究院院长李绍先、环球时报副总编辑孟宇红、国际台新闻中心主任骆红秉及来自中国社会科学院、中国国际问题研究院、现代国际关系研究院、北京师范大学金砖国家研究中心的专家学者等与会并发表了评选意见。会前，候选条目在人民网、环球网、国际在线、环球资讯广播新媒体公号等征集投票，有近10万名网友和听众参加了投票。

人民日报社与中国国际广播电台联合评选年度国际十大新闻已21年，体现了中国主流媒体对国际风云的把握、对国际趋势的判断，体现“中国视角”、表达“中国立场”。

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