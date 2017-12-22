小小物件传真情——驻纳米比亚使馆举办向卡万戈西省捐赠缝纫机仪式

21日，中国驻纳使馆临时代办李南代表中方向纳米比亚卡万戈西地区人组党协调员哈姆腾尼亚交付捐赠的缝纫机。新华网发 吴长伟摄

新华网温得和克12月22日电（记者吴长伟）21日，中国驻纳米比亚使馆举办捐赠仪式，中国驻纳使馆临时代办李南代表中方向卡万戈西省人组党协调员哈姆腾尼亚等官员现场交付了20台产自中国的缝纫机。经商参赞刘华博、卡万戈西省议会主席西康戈等出席活动。

李南表示，不久前张益明大使成功访问卡万戈西省，此次捐赠是落实访问成果的重要举措，体现了中方重信守义的一贯风格。李代办祝贺人组党六大顺利举行，愿进一步加强与卡万戈省的对接与合作，为当地经济发展和民生改善做出贡献。

哈姆腾尼亚代表卡万戈西地区人民衷心感谢中国大使馆的慷慨捐赠，表示这笔捐赠将被用于公益目的，将在提升当地妇女劳动技能、便利人民生活等方面发挥积极作用。他还介绍了卡万戈地区发展情况，希望今后有更多的机会能够和中国使馆深化合作。

今年12月2日至8日，驻纳大使张益明大使率工作组驱车3000公里赴纳米比亚东北部卡万戈东、卡万戈西和赞比西三地区进行工作交流、走访调研和领事巡视，分别会见当地党政要员，就中纳关系发展、双方地方合作等问题深入交换意见，并走访慰问当地侨胞，并进行实地侨情调研。

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