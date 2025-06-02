同心笃行 携手共赢

共同讲好中国—中亚命运共同体故事

——在2025中国—中亚媒体合作论坛开幕式上的发言

（2025年5月29日上午，哈萨克斯坦阿斯塔纳）

人民日报社副总编辑、高级编辑 方江山

尊敬的各位嘉宾、各位来宾，

女士们，先生们，朋友们：

大家上午好！

温暖的五月，缤纷多彩的初夏盛景激励人们探寻如诗的远方。今天，在中国国家主席习近平在中国—中亚峰会上提出“携手建设守望相助、共同发展、普遍安全、世代友好的中国—中亚命运共同体”两周年之际，中国、哈萨克斯坦政界高层、商界名流、学界精英与来自中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦六国媒体人，相聚在美丽的阿斯塔纳，在这座承载着历史荣光的“丝绸之路经济带”首倡之地，共同参加由人民日报社与哈萨克斯坦总统广播电视总局联合举办的2025中国—中亚媒体合作论坛，具有非常重要的意义与价值。

刚才，哈萨克斯坦共和国总统国内政策和通讯事务助理阿尔曼·基雷克巴耶夫先生宣读了托卡耶夫总统向这次论坛召开发来的热情洋溢的贺信。托卡耶夫总统的贺信充分肯定了论坛的重大意义，相信此类论坛将有助于在欧亚地区确立稳定、开放、富有创造力的合作原则，也将激发对本地区所有国家都大有裨益的新思路和建设性见解。负责任的媒体人能够为此发挥巨大作用。这对于我们媒体人来说，是一个鼓舞，一种激励。

这次论坛邀请各方人士，围绕“丝路同心，媒体同行：构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”这一主题，共同探讨媒体在中国—中亚务实合作中的角色，展开深度交流与探讨，探索建立宽领域、多形式、常态化的合作机制，推进中国和中亚地区国家媒体交流合作不断向纵深发展，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体建言献策、汇聚磅礴力量。

在此，受于绍良社长、陈建文总编辑委托，我谨代表人民日报社，向出席2025中国—中亚媒体合作论坛的各位嘉宾、各位来宾表示热烈欢迎、衷心感谢！

各位嘉宾、各位来宾！

“海内存知己，天涯若比邻。”中亚五国是中国的友好邻邦，是实现共同发展和繁荣的合作伙伴。在历史的长河中，中国与中亚有着相邻相近的地缘纽带、相知相亲的人文纽带，友谊跨越千山万水，历久弥坚。2022年1月，习近平主席在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上发表重要讲话，首次提出“携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”。

古老的丝绸之路犹如一条绚丽的纽带，将中国与中亚紧密相连。回溯历史，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体是中国与中亚各国的共同夙愿，是千年丝路情谊的历史回响。

中国与中亚五国同为发展中国家，有着相似的历史际遇、共同的发展诉求、相通的振兴梦想，都是全球南方的天然成员，更是实现现代化道路上的同路人。立足当下，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体是中国与中亚各国共同的现实需要。

中国与中亚国家在发展战略、安全诉求和文明交流等方面的共同利益不断扩大，合作空间持续拓展。这种全方位、多层次、宽领域的命运共同体建设，必将使中国与中亚国家在现代化征程中相互成就，为构建新型国际关系树立区域典范。面向未来，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体是中国与中亚各国的共同愿景。

如今，中国同中亚五国均宣布在双边层面构建命运共同体，这是命运共同体理念首次在地区多边和双边层面全落地。命运共同体在中亚的全覆盖，彰显了中国与中亚五国在更高水平、更高标准、更高质量上开展合作的意志和决心。人类命运共同体理念日益成为全球共识、世界价值并发展成为共同行动的磅礴大势不可逆转；经济全球化这一不以人的意志为转移的历史大势不可逆转；人类共处的“地球村”日益休戚与共、共建共享的浩荡大势不可逆转。只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事，这是构建人类命运共同体理念提出十多年来的伟大实践带来的深刻启示，也是中国携手各方推动高质量共建“一带一路”的宝贵经验。

中国—中亚是我们共同的家园。中国—中亚机制的所有参与方都是近邻，任何一个国家的成就或问题都会对整个地区发展产生深远影响。和平发展、繁荣稳定更是中亚五国和中国的共同追求与愿景。因此，我们需要为实现共同发展、充分发掘地区综合潜力凝聚力量。牢牢把握高质量共建“一带一路”与中国—中亚整体合作的新机遇，必将把中国和中亚两块富饶的土地更加紧密地联通起来，开启中国—中亚关系崭新时代。

当今世界，百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对前所未有的机遇与挑战，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体，加强团结协作，践行真正的多边主义，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，既是历史赋予我们的责任，也是通向共同繁荣的必由之路。

各位嘉宾、各位来宾！

媒体交流是中国和中亚关系的重要组成部分。媒体是信息传播的桥梁、文化交流的使者。身处急剧变革的时代，我们六国媒体人理应把握时代大势、坚定前行信念、拓展合作思路，以真实、客观、公正、社会责任为导向，以坚定务实的行动，扮演好解疑释惑、引领受众的专业角色和权威角色，用心用情、用功用力讲好中国—中亚命运共同体的生动故事，为构建更加紧密的中国—中亚命运共同体凝聚力量、贡献智慧，为营造一个凝聚共识和富于建设性的舆论环境发挥应有的独特作用。

这里，我围绕本次论坛主题，与大家分享几点思考。

第一，传播价值，凝聚共识，共同筑牢更加紧密的中国—中亚命运共同体“互信之桥”。在信息纷繁复杂的时代，媒体应恪守事实真相“守门人”和主流价值“守护者”的天职，尊重事实、常理和常识，抵制虚假新闻和偏见叙事，共同维护地区舆论场的清朗空间。我们要积极宣传各方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持的立场，深入报道各方在国际和地区事务中密切协作的生动实践，增进各方人民对彼此发展道路和内外政策的理解与认同。

第二，互利共赢，情感共鸣，共同讲好更加紧密的中国—中亚命运共同体“合作故事”。中国与中亚国家友好合作的故事，是中国—中亚命运共同体的绚丽底色。我们媒体人要积极探索利于沟通的表达方式，搭建可共享互利的话语空间，紧紧围绕高质量共建“一带一路”、“中国—中亚峰会成果”等主题，以多语种多形式，共同讲述、共同抒写、共同传播好“发展的故事”“友好的故事”“合作的故事”，共同呵护中国与中亚人民的友谊之树。

第三，创新形式，提升影响，共同开创更加紧密的中国—中亚命运共同体“传播新局”。当前，信息技术迅猛发展，舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化。智融丝路，数启新章。中国与中亚媒体要积极利用信息技术成果，携手加强人工智能、大数据在新闻生产中的应用合作，努力实现信息共享、平台共享、成果共享，打破传统的传播壁垒，不断提升传播力和影响力，让世界听到中国—中亚命运共同体建设的时代强音。

第四，加强交流，互学互鉴，共同培育更加紧密的中国—中亚命运共同体“未来之声”。文明交融，源于人员往来，兴于民心相通，成于命运与共。我们要秉持求同存异理念，以更加开放的姿态、更加务实的举措加强人才交流合作。中国和中亚媒体可设立双向研修或互访计划，每年互派青年编辑记者到对方机构开展短期驻点交流，深入友好合作一线调研采访采风，撰写“接地气”“有温度”的丝路见闻。

明天起，与会媒体同事将赴阿拉木图进行联合采访，相信在两天的朝夕相处中，我们将培育同行信任、建立交流桥梁、增进个人情谊，进一步筑牢长期合作的基础。期待我们今后多见面、常走动，让友谊的种子在更多人心中生根发芽。

各位嘉宾、各位来宾！

我竭诚服务的人民日报是中国共产党中央委员会的机关报，是中国第一大报，具有极高的权威性和很强的影响力，目前已经由一张报纸发展成为以人民日报为旗舰，拥有报、刊、网、端、微、屏、号等十多种载体的媒体舰队，全媒体覆盖用户总数超15亿人次。

在2017年召开的首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席提出“打造新闻合作联盟”的重要倡议，得到各国媒体，特别是“一带一路”共建国家和地区相关媒体的积极响应。2019年4月23日，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议成功召开，习近平主席向会议发来热情洋溢的贺信。联盟设立的国际传播“丝路奖”，旨在鼓励和引导“一带一路”共建国家新闻媒体机构和相关个人互学互鉴、汇聚力量，共同讲述“一带一路”故事。在首届国际传播“丝路奖”评选中，《哈萨克斯坦与“一带一路”倡议：路向何方》等19件作品脱颖而出。第二届国际传播“丝路奖”评选的作品征集环节已经完成。

今天，在各方共同努力下，以人民日报社为理事长单位的联盟影响力聚合力持续提升，已成为“一带一路”框架下重要的媒体合作平台。截至目前，共有来自全球114个国家292家媒体成员单位，其中包括来自中亚国家的29家媒体成员单位。此次论坛的联合举办方哈萨克斯坦总统广播电视总局就是联盟理事单位。我们诚挚邀请在座各位媒体同事所在的机构加入联盟，携手深化中国—中亚媒体合作。

自2014年起，人民日报社已经举办了8届“一带一路”媒体合作论坛。第九届“一带一路”媒体合作论坛将于今年9月在中国云南省举行。在此，我十分荣幸地当面向在座的各位中亚国家主流媒体同事发出邀请，诚挚欢迎你们共赴盛会。

各位嘉宾、各位来宾！

在首届中国—中亚峰会上，习近平主席和中亚五国元首共同在中国—中亚友谊林种下6棵石榴树。两年过去，这份友谊早已繁花满枝、清香四溢。让我们以千年丝路的历史智慧为鉴，以构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的时代呼唤为约：同心者，不以山海为远；同行者，必达光明未来！

此次论坛，不仅是思想的碰撞，更是行动的号角。在今天的会场外，特别设置了中国—中亚媒体合作论坛图片展。这些珍贵的影像大多曾刊载于《人民日报》、《人民日报海外版》。每一幅画面都定格了中国与中亚国家友好交往、互利共赢的历史瞬间，这些是值得永远铭记的动人时刻。站在新的历史起点上，我们手中的笔和镜头，不仅记录着中国与中亚各国携手前行的坚实足迹，更承载着书写中国—中亚命运共同体建设崭新篇章的时代使命。

人民日报社愿同中亚国家媒体同心同向、并肩笃行，以此次论坛为新的起点，进一步深化务实交流合作，绘就中国—中亚媒体合作新图景，让中国中亚合作的好声音流传得更远，让中国—中亚命运共同体的正能量汇聚得更强！

最后，预祝本次中国—中亚媒体合作论坛取得圆满成功！

衷心祝福各位嘉宾、各位来宾身体健康、万事顺利！

谢谢大家。

(责编：贾文婷、杨牧)