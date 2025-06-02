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澳大利亚华人艺术家卢茵——

画布上的追梦旅程

杨 宁 黄珍玲
2025年06月02日05:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　卢茵，1997年出生于广东广州，是一名青年艺术家、国际设计师。她在澳大利亚以中西融合的方式进行绘画创作，促进中澳文化交流。

　　艺术传承

　　卢茵祖籍广东顺德，成长于一个充满艺术氛围的家庭。父亲是画家，表伯父曾鹏、曾力是陶瓷艺术家，曾祖父卢传远则是岭南画派名家，艺术渊源深厚。对她而言，艺术既是血脉中的传承，也是自我表达的方式。

　　孩提时，卢茵家中陈列着表伯父的陶瓷作品以及曾祖父的原作。当时的她虽未能完全理解其内涵，却已深受感染。4岁起，她开始自学绘画，通过画漫画和卡通人物记录自己的生活点滴。

　　“幼儿园时，我开始参加儿童美术比赛，有几次获奖让我兴奋了好几天。”她笑着说。在母亲的支持下，她常看手绘动画、电影和艺术类图书，在耳濡目染中打下了坚实的基础。

　　小学阶段，卢茵在深圳求学，深受日本动漫文化影响。而家中的艺术氛围则为她埋下了创作的种子——她常在家中观察父亲绘制建筑图，姑姑的素描、手绘包等艺术作品也不时映入眼帘，这些经历让她对视觉表达产生了浓厚兴趣。

　　此外，她不仅沉迷于作品本身，更热衷于与同学交流、研究画法，并尝试临摹《火影忍者》《黑执事》等动漫作品。在这一过程中，她真正萌生了成为艺术家的愿望。

　　回望成长之路，卢茵认为，家庭的艺术背景为她打开了大门，但真正让她坚定前行的，是发自内心的热爱与持续不断的努力。

　　追寻梦想

　　高中毕业后，卢茵怀抱着对绘画的热爱前往昆士兰科技大学攻读视觉艺术专业。在3年的学习中，她跟随导师探索了雕塑、装置、摄影、动态影像等多种视觉艺术，最终确认自己最钟情的仍是绘画。

　　本科毕业后，卢茵希望探索更多职业可能，于是选择在硕士阶段就读昆士兰大学的教育专业。求学以来，卢茵始终以艺术为核心，期望以艺术家与教育者的双重身份，传播艺术和启蒙学生。

　　如今，她依然坚守初心：“我现在是全职艺术家，也是布里斯班中文学校的手工艺术教师，偶尔会回昆士兰大学讲授绘画课程。”

　　为了寻找个人风格，她反复临摹、学习日本动画师宫崎骏、日本漫画家岸本齐史、美国艺术家简明等人的画作，从中学习了线条与色彩等技巧。

　　“但我很快意识到，光靠模仿是不够的。”她说，“必须走出舒适区，从生活中汲取灵感，再通过创作加以重塑。带着此种想法，她相继创作了《新形》《茵入》《唤爱》等作品。

　　努力终有回报。2020年，她的画作《无价之宝》被布里斯班市政府选中，作为庆祝第七届布里斯班亚洲节的特别献礼，首次在威廉乔利大桥投影展示，获得广泛关注。

　　“这是一次非常珍贵的机会，让我的作品能在当地的城市地标展示。”卢茵说道。这次曝光让她在社交媒体上吸引了更多本地粉丝，成为其艺术之路的重要转折点。

　　文化交流

　　作为一名艺术家，卢茵长期致力于推动中澳文化交流。2018年，她创办“茵之窗”品牌，并在同年1月带领团队到湖南益阳紫薇村举办“百变创新鞋艺展”，联合近200名孩子及家长共同创作。“我们希望通过这场活动倡导环保理念，让孩子们用创意绘画改造废旧鞋子，从而变废为宝。”卢茵表示。

　　2022年5月，她为“布里斯班街头艺术节”创作室外壁画《水虎》。画面中，山脉轮廓与手绘书法“2022”组成的虎图象征着“虎攀高峰”的精神。“虎在中国传统文化中象征着力量与勇气。”卢茵解释道，“当时昆士兰刚遭遇洪灾，我希望通过作品传递信念：即使身处困境，我们依然能以虎之勇气，克服挑战。”这件作品不仅回应了现实，也体现了她将传统文化与当代表达融合的创作理念。

　　2025年新春，她在布里斯班蒂芙尼珠宝店用毛笔在红包上书写祝福。“在红包上作画比想象中更具挑战，但顾客的赞赏让我十分欣慰。几名外国客人还主动与我交流毛笔书画，中华传统文化也在其中悄然传播。”她说，这是一次难忘且与众不同的体验。

　　延续对文化与艺术融合的探索，卢茵正筹备将于2026年1月在布里斯班举行的个人首次大型展览——“茵无限”扑克牌系列作品展。

　　“灵感来源于我在新冠疫情期间与朋友牌局中的顿悟：人生如牌局，每个人都拿到一副牌，如何出牌，决定了他们的旅程。”对她而言，创作如出牌，是一场融合机遇、直觉与想象的游戏。

　　未来，卢茵将继续在艺术中探索更多可能，以作品搭建文化交流的桥梁。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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