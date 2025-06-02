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美国太极拳教练张豪——

刚柔相济 享受太极魅力（侨界关注）

杨 宁 唐诗琪
2025年06月02日05:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　二〇二四年六月，张豪（前）在美国乔治梅森大学为大学生授课。
　　受访者供图

　　张豪，出生于太极拳发源地河南焦作，从武术业余爱好者成长为世界太极拳冠军。他以拳为媒，跨越文化隔阂，将太极拳的魅力传递给不同族裔的人们，用实际行动践行弘扬中华传统文化的使命，致力于让更多人因太极拳而受益。

　　

　　结缘太极

　　27年前，在太极拳发源地河南焦作浓厚的武术氛围中，年少好动的张豪开启了与武术的不解之缘。七八岁时，家人花50元给他报名了当地文武学校的兴趣班，刀棍的铿锵与八极拳的刚猛，为他勾勒出武术世界的轮廓。

　　每逢新春，街口的武术表演成为张豪最炽热的期待，旋风脚、外摆莲等高难度动作，让他兴奋不已。他说：“看到年龄比我大的小孩做高难度动作，我就会模仿，没有丝毫的恐惧，觉得自己也能完成。”

　　这份初生牛犊的闯劲，即便是摔断胳膊也未曾磨灭，支撑着他从街头巷尾的业余习武者，一步步迈进专业武术领域。

　　2006年9月，张豪进入广东省武术队，成为专业运动员。因队内主要项目是太极拳和南拳，表现出色的他被选入太极拳国家队。那时的张豪从未想到太极拳会成为未来生命中不可或缺的一部分。

　　“文有太极安天下，武有八极定乾坤”是武术界广为流传的一句话，当接触到与之前所练拳种风格迥异的太极拳时，他的内心满是抵触：“太极拳这么柔，会不会很没有用？是不是只有弱者才会去练太极拳？”

　　但随着训练深入，张豪逐渐有了更深的感悟：“克制是一种功力，人能够克制好自己的情绪和力度，其实比动更难。”练习一年后，身体、情绪与意志的显著变化让他惊喜——失眠、头疼等症状减轻，脾气愈发平和，整个人变得正气凛然。

　　“这是我第一次感觉到太极拳的魅力。”张豪说道。自此，他接纳了太极拳，将所有时间倾注于训练。

　　“太极拳运动员的训练并不像人们眼中的太极拳那样‘养生’。早上六点半起床，到晚上十点练完，有时回去还会看录像调整技术。365天，除了过年有几天假，基本天天如此。”他回忆道。

　　而努力终有回报。2009年，首次参加大型全国性赛事的张豪就获得了男子太极拳亚军的成绩。此后，他的赛场表现愈发亮眼。

　　在成绩突破与身体改善的双重激励下，他立下誓言：“一定要练好太极拳。以后如果有一定成就，就努力将太极拳传播到世界的更多角落。”

　　海外授艺

　　2013年，张豪荣获国家体育总局颁发的运动健将证书，成为“武英级”运动员。但也是这一年，脊柱受伤让他疼痛到难以呼吸，即便咬牙坚持比赛拿到了世界亚军，错失冠军仍成为了他的心结。

　　而“天行健，君子以自强不息”，这句伴随张豪15年的座右铭，激励着他在太极之路上披荆斩棘。

　　一年后，张豪在全国武术套路锦标赛上，摘得他太极拳运动员生涯中专项职业赛的首枚金牌。此后，他多次斩获全国冠军和世界冠军，成为太极拳领域的佼佼者。

　　2016年，积累了丰富经验与卓越实力的张豪，踏上了海外执教之路。回忆起担任菲律宾国家武术队教练的经历，他说：“语言并不是主要阻碍，最大的问题是如何用人格魅力感染运动员，如何用技术实打实地吸引和征服他们。”

　　那时，他全身心投入其中，除了吃饭、睡觉就是训练，经常和队员们一起加练至深夜。“当时是想给自己争口气，证明新生代也能带出优秀的运动员。”他说道。

　　这份日夜坚守的付出，终于在赛场上结出硕果。2016年亚洲锦标赛上，他的队员首次参赛就取得了第三名的好成绩。

　　之后，张豪来到美国国家功夫队任教。与菲律宾队不同，面对自费参赛、个性自由的业余队员们，教学难度远超预期。他说：“除了教好他们，还要花大量精力做思想工作。”

　　即便如此，2019年，他仍带领美国队夺得第八届世界武术锦标赛团体金牌，让美国队达到了此前无法想象的高度。

　　在乔治梅森大学、马里兰大学等高校里，张豪也积极传播太极文化。回忆起学生们对太极拳的态度，他总结道：“热爱、尊重和保持。”一名学生让张豪印象深刻。“他为了上我的一节课，每个礼拜都会开6个小时车过来，坚持了半年之久。”张豪说。

　　在海外期间，张豪身兼运动员、教练、裁判员等多重身份，还多次参与太极拳讲座与国际赛事名家展示。他说：“我想做一个‘太极之人’，就是跟太极拳相关的所有事都能够去做，我是这么定义自己的。”

　　开馆授拳

　　在海外以多重身份传播太极拳近十年，张豪创办学院的心愿早已生根发芽。今年年初，他创办的豪太极功夫学院在美国加州尔湾开业。

　　尔湾是美国加州以优质教育资源著称的城市。“我想为中国人争口气，让太极拳走进尔湾这样繁华的区域，让更多不同族裔的人都能练习。”这是他创办学院的初衷。

　　而理想的教学环境，也伴随着高昂的成本压力。装修学院时，张豪为了能将资金更多投入学员的装备和器械上，小到组装茶桌，大到粉刷墙面，他都事无巨细、亲力亲为。

　　即使预算紧张，张豪依旧用心在学院内布置了茶具、古琴、传统书画等。他希望学员在这里不仅能学到太极拳，更能感受中国传统文化的魅力。

　　张豪的履历吸引了不少人慕名而来。“其中很多人不了解太极拳，甚至在网上学习了错误的内容。”张豪说，“我想让大家看到真真正正好的太极拳。”无论来人是咨询还是求学，他都不厌其烦地讲解、纠正。

　　在课程中，他也因材施教，以专业知识亲自教授每一名学员。“绝大多数学员对太极拳都是从陌生到热爱，基本上试过我的课，他们就不走了。”他自豪地说道。

　　为了吸引更多人学习太极拳，张豪在教学中也有独到之处。“我自创了一个养生套路叫‘豪太极26式’，它是我花了多年精心编排的，取自‘陈阳吴武孙’五个套路里的精华。”他说。

　　在豪太极功夫学院，华侨华人与来自美国、日本、马来西亚等不同族裔的学员因太极拳相聚。“他们通过交流学习、分享收获，拉近了彼此的距离。下课他们行抱拳礼时，脸上总洋溢着喜悦和满足，让我感到很温暖。”张豪说。他见证着太极文化跨越国界、联结人心的力量。

　　一直以来，张豪用行动诠释着对太极拳的热爱，他说：“我想把专业的太极拳传授给大家，让人们在心灵、精神和身体上都汲取一定的养分。”未来，他将继续扎根海外，让太极拳在世界舞台绽放更加耀眼的光芒。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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