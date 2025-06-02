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到“火山之国”，当个探索者（国家人文地理）

海外网 田亦农
2025年06月02日05:59 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　萨尔瓦多位于中美洲北部，西濒太平洋，东南临丰塞卡湾，境内火山绵延，被誉为“火山之国”。

　　从徒步火山国家公园的生态探险，到蓝天沙滩、追风逐浪的惬意时光，这片神奇的土地以其独特的魅力，吸引着追求非凡旅行体验的探索者。

　　落地科马拉帕国际机场，租一辆车，沿着花之路驱车穿过西部高地，行驶在红色火焰树的花冠下。随着海拔不断升高，轻雾渐起，云朵笼罩了山坡，脚下历经千年淬炼的火山地貌，不仅雕琢出萨尔瓦多壮丽的自然景观，更孕育了灿烂而神秘的古代文明。作为玛雅文化的发源地之一，这里遗迹丰富，其中就包括闻名于世的霍亚德赛伦古村落。

　　公元600年前后，一场突如其来的火山喷发，让村落被十余米厚的火山灰完整封存。正因如此，当考古学家揭开历史的面纱时，“中美洲庞贝”奇迹般重现天日—从厨房、浴室到工坊，建筑功能分区清晰可辨；豆类、玉米等农作物的空壳被发现，甚至还找到了一片木薯田，古代玛雅人的生产生活图景仿佛就在眼前。尽管相对于其他玛雅城邦遗址，这里并未耸立着恢宏的金字塔与神庙，霍亚德赛伦却如时光胶囊一般，成为研究古代玛雅社会的珍贵窗口。

　　火山灰下尘封着文明，蔚蓝海岸翻涌着活力。

　　萨尔瓦多绵延256公里的海岸线，不仅勾勒出壮美的地理轮廓，更蕴藏着世界级的海洋运动资源。近年来，凭借得天独厚的浪涌条件，萨尔瓦多崛起为中美洲乃至全球瞩目的冲浪胜地。

　　世界冲浪运动会两度在此举办，2023年的赛事更成为巴黎奥运会资格赛的重要一站。2023年，只有14岁的中国国家冲浪队队员杨思琪曾来此参赛。随后她在巴黎奥运会上进入女子组16强，创造了中国在该项目上的奥运最好成绩。

　　除了为顶级赛事运动员提供舞台，萨尔瓦多还欢迎来自世界各地的游客，提供海滩冲浪、水疗、温泉、日光浴等惬意体验。埃尔敦科海滩是当地公认的最佳冲浪点之一。“埃尔敦科”意为“小猪”，因海滩上伫立的一块形似倒立小猪的巨石而得名。埃尔敦科有稳定的浪点条件，对初学者与专业选手均十分友好，已然成为冲浪者的聚集地。冲浪者们说：“这里是中美洲最棒的冲浪海滩之一”“我也梦想驾驭大海”“租赁与教学都相当完善，价格很实惠”“这里店家们热情好客，听教练讲述当地冲浪的礼节与风俗也很有趣”。

　　萨尔瓦多，这个融合了自然奇观、古老文明与现代活力的中美洲国度，正散发原始而真诚的魅力，等待更多游客前来。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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