路易斯·洛佩斯

在纳伊布·布克尔总统的领导下，萨尔瓦多秉持发展繁荣的愿景，迎来经济增长的新时期。

在这一背景下，萨尔瓦多驻华大使馆正不懈努力，致力于巩固和拓展与中国这一世界领先经济体的双边关系。作为一个新兴经济体，萨尔瓦多正积极把握萨中关系带来的机遇，推动经济多元、可持续发展。

当前，萨中双边关系的核心议题之一是正在推进的自由贸易协定，它将为两国开辟新的合作空间。萨尔瓦多已向中国出口蔗糖、咖啡等产品，但在农产品加工、酒精及非酒精饮料等领域还有巨大的出口潜力。

事实证明，这些产品在中国市场反响优异。例如果汁品牌“Petit”近期通过淘宝等知名电商平台成功进入中国市场，获得消费者的广泛认可。基于这一成功案例，大使馆将积极鼓励萨尔瓦多企业进一步开拓中国市场，把握更多发展机遇。

萨尔瓦多经济增长的主要驱动力之一，是布克尔总统政府推行的安全治理模式。这一政策显著改善了国内治安，提升了社会运行效率和生产效能，推动社会稳定与经济发展。得益于这些政策，萨尔瓦多在建筑、能源、农产品加工等关键领域实现了投资增长，为国际合作创造了有利环境。

国内安全状况的改善也重塑了国际社会对萨尔瓦多的认知。标普等国际信用评级机构已将萨尔瓦多主权信用评级上调至B-，这充分体现了国际社会对萨尔瓦多经济日益增强的信心。

国际社会的认可为萨尔瓦多经济注入了强劲活力，对塑料业、纺织业、能源业、旅游业、建筑业、制药业及农产品加工等关键领域产生了积极影响。

在此进程中，与中国的合作始终是重要支柱。萨中携手打造的标志性项目——“日落”游乐园、拉利伯塔德新码头、新国家图书馆，以及正在推进的伊洛潘戈湖供水项目和新国家体育场前期工程，都是双方共同推动当地旅游业与基础设施发展的生动例证，这些成果正持续转化为国民经济增长的新动能。

带着新动力，萨尔瓦多驻华大使馆将继续为深化双边关系、寻求互利合作、推动两国经济共同发展贡献力量。我们坚信，在布克尔总统发展愿景的引领下，萨尔瓦多已蓄势待发，致力于巩固其地区关键合作伙伴的地位，为所有投资者开启充满机遇的繁荣未来。

（作者为萨尔瓦多驻华大使）

(责编：杨光宇、胡永秋)