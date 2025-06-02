——访萨尔瓦多驻华大使路易斯·洛佩斯

海外网 何 洌

萨尔瓦多驻华大使路易斯·洛佩斯近照。

海外网 田亦农摄

2024年9月，萨尔瓦多驻华大使路易斯·洛佩斯抵华履新。来华时间不长，他的行程已排得满满当当。

“在浙江，我们与物流企业交流，推广萨尔瓦多品牌；在云南保山，我们参加了萨尔瓦多咖啡的推广活动；在上海，我们参加了2024年中国国际进口博览会。”提起自己来中国后开展的工作，洛佩斯如数家珍。

研究中国经济社会发展、宣介萨尔瓦多风土人情、探索两国更多合作领域……洛佩斯说：“我的工作就是走遍中国，增进友谊与合作。”

“不怕辣，很享受重庆火锅”

无论走到哪里，洛佩斯总对当地的美食抱有浓厚兴趣。

去重庆，他“不怕辣，很享受重庆火锅”；到四川宜宾，他品尝了著名的宜宾燃面。各地风味中，他最爱的是北京烤鸭，在浙江杭州第一次尝到后，他便念念不忘，回北京便找到使馆附近的一家烤鸭店，成了那儿的“老主顾”。说起北京的特色食品，还不得不提风味独特的豆汁。即便被提醒要谨慎尝试，洛佩斯依然风趣表示，“任何特色都应当至少试一次”。

除了美食，中国在经济发展领域取得的成就让洛佩斯感触良多。“大规模制造业、研发中心引人注目，物流、制药、纺织、塑料等领域的新质生产力发展快速。这些都让人印象深刻。”洛佩斯说，中国采取各种改革措施取得了今天的成就，萨尔瓦多也希望能够共享中国的发展。

萨尔瓦多是首批“全球发展倡议之友”小组成员，中萨多年来合作发展的成果有目共睹。

萨尔瓦多国家图书馆是中萨两国建交后首个交付的援建成套项目，于2023年11月正式启用。除图书阅览区外，图书馆还配有电影动漫区、3D打印实验室、虚拟现实体验厅、机器人教室、儿童专区和咖啡厅等，受到本地居民欢迎。

此外，中国援建的基础设施和民生项目还包括国家体育场和伊洛潘戈湖供水项目。前者于2023年11月奠基启动，建成后可容纳5万多名观众，将成为萨尔瓦多最大的国家级体育场；后者于2023年12月开始建设，将为萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多南部超过25万人改善饮用水供应。

《萨尔瓦多日报》日前刊文称，近年来中国与拉美和加勒比国家在基础设施建设领域深化合作，为当地创造了上百万个就业岗位。“这些基础设施项目已成为地标建筑，对于加强双边关系具有重要意义。”洛佩斯说。

“萨尔瓦多吸引越来越多游客”

“如果你在找一个让人眼前一亮的国家，萨尔瓦多就是你的目的地。”洛佩斯自豪地说。无论是大海冲浪，还是沙滩漫步；无论是去火山冒险，欣赏壮丽风景，还是搭配当地美食“普普萨”、享受一杯好咖啡……“丰富有趣的旅游体验，让萨尔瓦多吸引着越来越多的游客”。

据该国国家旅游部报告，萨尔瓦多在2024年接待国际游客390万人次，比上一年增长了17%。

拉利伯塔德省距离首都圣萨尔瓦多30多公里，是萨尔瓦多最重要的旅游区之一。这里不仅有优质海滩，还有著名的海鲜市场，受到当地居民、国际游客和冲浪爱好者的喜爱。2024年11月，中国援建的拉利伯塔德新码头项目正式投入运营。新码头项目的建设，响应了萨尔瓦多“发展冲浪城市”的旅游战略，惠及拉利伯塔德周边及首都地区约200万人口。

此前在2022年，中方还援建了这里的“日落”游乐园项目。洛佩斯表示，萨尔瓦多民众赞赏中国援建的基础设施项目，它们不仅促进了当地教育、经济和社会发展，还帮助萨尔瓦多的历史古城和沿海地区成为主要旅游目的地和发展枢纽。

当前，萨尔瓦多被列为中国公民组团出境旅游目的地国。不少中国游客赴萨尔瓦多旅游后，对这个美丽的国家赞不绝口：“旅行体验让我大感惊喜”“碰到的当地人都很善良”“当地食物好吃，很多烤海鲜、烤肉”……洛佩斯介绍，萨尔瓦多交通便捷，旅游住宿价格合理，社会治安水平不断提升，游客可以充分享受旅行。

“这里的民众以温暖、友好和热心而闻名。踏上萨尔瓦多的土地，你就会感受到我们的热情好客。”洛佩斯说。

“参加进博会是一个机遇”

“参加2024年进博会，对我们而言是一个机遇。”洛佩斯表示，“10多家企业代表萨尔瓦多参加，展示了不同类别的特色产品。这让我们加深文化互通，也更了解如何在中国做生意。”

进博会上，萨尔瓦多美食深受体验者的欢迎。洛佩斯希望这能够进一步增强中国进口商的信心，让更多萨尔瓦多产品进入中国市场。

目前，不少来自萨尔瓦多的商品已经上架中国电商平台，还有更多企业即将加入。未来，洛佩斯计划在消博会等更多中国举办的国际展会上推介萨尔瓦多产品，让咖啡、蔗糖等优质产品走进更多中国百姓家。

2018年中萨建交以来，双边贸易规模不断扩大。

2024年4月，中萨自贸协定谈判正式启动。2024年全年，中萨贸易额19.7亿美元，同比增长9.1%；其中中方出口额17.9亿美元，同比增长9.5%，进口额1.8亿美元，同比增长4.9%。

今年5月1日，中国首条飞往萨尔瓦多的货运航线正式开通。航班满载67吨平板电脑和41吨跨境电商货物，从湖北鄂州花湖国际机场起飞，在美国迈阿密短暂停留后飞往萨尔瓦多。抵达首都圣萨尔瓦多市后，这批货物很快配送至全国客户手中。

目前，萨尔瓦多还在准备出台多项政策，进一步深化中萨合作。

洛佩斯告诉记者，萨尔瓦多将制定自由贸易区法，对工业生产活动使用的机械、设备和原材料免征地方税和进口关税，为使用可再生能源的项目投资提供优惠，并实施促进创新和制造技术法，为从事相关生产的主体免除15年的地方税、资本利得税和进口关税。

在鼓励投资方面，洛佩斯介绍：萨尔瓦多政府在投资领域的法律稳定性，保证了投资者在税务、海关和移民等方面有确定的法律可遵循。当前，在萨尔瓦多的投资项目涉及航空、农业、水产养殖、电子、能源、战略基础设施、物流、医疗保健、旅游、科学技术等多个领域。“期待更多中国企业在萨尔瓦多投资兴业。”他发出邀请。

(责编：杨光宇、胡永秋)